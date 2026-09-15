Inditex ultima el nombramiento de Marta Andreia Rodrigues como directora de Zara Woman

Inditex continúa trabajando en uno de los cambios organizativos de mayor calado de los últimos años dentro de su buque insignia, Zara Mujer. Tras la marcha de Beatriz Padín, una de las directivas de mayor trayectoria y peso estratégico en el grupo, en el mes de julio, ahora la multinacional textil con sede en Arteixo ultima el nombramiento de Marta Andreia Rodrigues como directora del departamento.

Según informa Modaes, portal especializado en empresas de moda, Rodrigues sustituirá a Lorena Rodríguez Veiga, quien está al frente de Zara Woman desde 2024. Por ahora se desconoce cuál será el lugar que ocupará internamente Lorena Rodríguez.

Zara Woman es la principal de las tres líneas de diseño del departamento de ropa para mujer de la empresa Zara. Las otras dos son Basic y Trafaluc. De hecho, quien sustituyó a Beatriz Padín al frente de la sección femenina de Zara fue Alfredo Ferro Varela, que dirigía hasta ese momento la línea Basic.

La nueva directora de Zara Woman, Marta Andreia Rodrigues, lleva más de una década en la empresa arteixana. Durante el último año y medio ha sido la directora de la división de mujer de Pull&Bear. Anteriormente, también tuvo responsabilidades bajo la mano de Alfredo Ferro en Zara Basic.

Noticias relacionadas

Esta reestructuración interna llega en un momento clave para el sector de la gran distribución de moda, donde Inditex sigue consolidando su liderazgo global a través de la optimización de sus marcas y la continua renovación de sus cuadros directivos.