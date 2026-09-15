Tribunales
El Santander gana un pleito de 800 millones contra la aseguradora AXA en el Reino Unido
Se trata de una disputa sobre los seguros de protección de pagos
EFE
El grupo bancario español Santander ganó este martes en un tribunal del Reino Unido el recurso presentado el año pasado contra la aseguradora francesa AXA, con lo que queda eximido de pagarle 677 millones de libras (800 millones de euros) por una disputa sobre los seguros de protección de pagos (PPI).
El Tribunal de Apelación revirtió este martes el fallo del Tribunal Mercantil de julio del año pasado, que obligaba al Santander a ese pago, con lo que AXA deberá ahora reembolsar al Santander todas las cantidades abonadas por ese concepto (551 millones de libras según la prensa especializada). El caso data de pagos hechos en los años setenta y supusieron entonces uno de los mayores escándalos financieros británicos, pues ha costado a la industria financiera gastos de hasta 38.000 millones de libras (44.000 millones de euros) en compensación a los clientes, según cálculos del diario Financial Times.
Las PPI eran pagos que los titulares de un crédito hacían para cubrir los pagos de un seguro en caso de caer enfermos o perder su empleo, pero se dispararon cuando comenzaron a venderse a personas que no disponían de ninguna capacidad crediticia y eran por consiguiente insolventes. Muchas de estas PPI fueron vendidas por GE Capital, empresa en su mayor parte absorbida por el grupo Santander, que en consecuencia asumió sus deudas.
- La cervecería de A Coruña que lleva diez años yendo a contracorriente: 'No daban un duro por nosotros
- Despedido el director de una oficina bancaria de la avenida de Fisterra de A Coruña por falsificar firmas de clientes y abrirles tarjetas de crédito para cumplir objetivos
- El Deportivo abre la puerta a Teun Gijselhart: salida de última hora
- El santuario de los percebes de A Coruña, junto a la Torre, esquilmado por los furtivos: 'Compromete a Navidade
- Adif mantiene la fecha del fin de obra de la terminal de tren de la intermodal de A Coruña para este año, pese a las nuevas deficiencias detectadas
- Gijselhart, horas contadas para su salida del Deportivo a Europa, con Emiratos Árabes en el horizonte
- Alerta de la Fiscalía General del Estado: denuncia que los narcopisos proliferan en A Coruña y se cierra más uno al mes
- Un silencio preparado y terapéutico en el Deportivo