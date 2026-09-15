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El Santander gana un pleito de 800 millones contra la aseguradora AXA en el Reino Unido

Se trata de una disputa sobre los seguros de protección de pagos

Una imagen de archivo de una sede del banco Santander.

Una imagen de archivo de una sede del banco Santander. / EP

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EFE

Londres

El grupo bancario español Santander ganó este martes en un tribunal del Reino Unido el recurso presentado el año pasado contra la aseguradora francesa AXA, con lo que queda eximido de pagarle 677 millones de libras (800 millones de euros) por una disputa sobre los seguros de protección de pagos (PPI).

El Tribunal de Apelación revirtió este martes el fallo del Tribunal Mercantil de julio del año pasado, que obligaba al Santander a ese pago, con lo que AXA deberá ahora reembolsar al Santander todas las cantidades abonadas por ese concepto (551 millones de libras según la prensa especializada). El caso data de pagos hechos en los años setenta y supusieron entonces uno de los mayores escándalos financieros británicos, pues ha costado a la industria financiera gastos de hasta 38.000 millones de libras (44.000 millones de euros) en compensación a los clientes, según cálculos del diario Financial Times.

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Las PPI eran pagos que los titulares de un crédito hacían para cubrir los pagos de un seguro en caso de caer enfermos o perder su empleo, pero se dispararon cuando comenzaron a venderse a personas que no disponían de ninguna capacidad crediticia y eran por consiguiente insolventes. Muchas de estas PPI fueron vendidas por GE Capital, empresa en su mayor parte absorbida por el grupo Santander, que en consecuencia asumió sus deudas.

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