La china SAIC analiza ensamblar también sus furgonetas Maxus en Ferrol

Las marcas de vehículos chinos han llegado con fuerza al mercado europeo a través de los turismos y todoterrenos, con varias marcas que acaparan importantes cuotas de mercado, o de las motocicletas. Sin embargo, el plan de los grupos automotrices del gigante asiático no se ciñe únicamente a este tipo de unidades. Aunque la competencia es feroz, también están apostando por adentrarse poco a poco en el nicho de los camiones y las furgonetas de distintos tamaños. Una muestra de ello se está viendo estos días en la IAA Transportation, la principal feria de vehículos comerciales, que se celebra en Hannover. Entre las marcas chinas presentes allí destaca Maxus, la otrora británica que pertenece hoy al grupo SAIC. Como sucede con MG, de la misma compañía que preside Wang Xiaoqiu, la enseña quiere establecer una base industrial en suelo comunitario para esquivar los aranceles y eliminar gastos logísticos. Y si la primera apostó por instalarse en el puerto exterior de Ferrol, la segunda está analizando hacer lo mismo.

Según pudo saber este periódico en fuentes de la compañía en el marco del evento germano, la empresa contempla establecer una planta de ensamblaje en el entorno de la factoría proyectada para Ferrol, cuyo reducido tamaño (para un máximo de 120.000 unidades al año) no sería suficiente para albergar la producción de los modelos MG y de las furgonetas Maxus. En ambos casos, como la propia SAIC reconoció en lo que respecta a los coches al presentar los resultados del primer semestre, la producción se realizaría a partir de unidades despiezadas enviadas desde China.

El proyecto de SAIC para el puerto exterior de Ferrol. / Simón Espinosa

Las mismas fuentes refieren que el planteamiento del grupo pasa por encontrar una instalación (o espacio disponible) a unos 15 kilómetros a la redonda del puerto exterior, que servirá como hub logístico para la recepción vía marítima de los contenedores con las piezas. El objetivo es aprovechar las sinergías y la producción de componentes de aquellas firmas que se prevé acompañen a SAIC en el desembarco, como es el caso de la filial y proveedora Hasco.

Como posibilidades están tanto As Pontes, a unos 20 kilómetros por carretera y que está sobre la mesa para albergar a estas empresas auxiliares, o el polígono Río do Pozo de Narón, a esos 15 kilómetros, que se ofreció para acoger parte del proyecto industrial que proyecta unos 2.000 empleos.

¿Qué es Maxus?

Conocida oficialmente como SAIC Maxus Automotive Corporation Limited, es subsidiaria de SAIC Motor desde 2010 y su nombre bebe del modelo LDV Maxus, una furgoneta grande fabricada en la ciudad de Birmingham (entre otros lugares) por parte de LDV Group Limited. Con la crisis financiera de 2008 la firma británica (cuyas siglas corresponden a Leyland DAF Vans) entró en problemas y tras un proceso en el que pasó por varias manos acabó siendo propiedad de SAIC, que se hizo con los derechos de propiedad intelectual y la base tecnológica.

La Maxus V80, el primer modelo producido por SAIC, en 2011. / SAIC

Desde entonces, las plantas de producción se trasladaron directamente al país asiático. En concreto, a las ciudades de Wuxi, Nanjing o Liyang. Desde una de ellas empezó a producir el primer modelo con el que resucitó la enseña, la Maxus V80.

Sin embargo, la cartera de productos de Maxus se ha ido diversificando con el paso de los años, a la vez que se ha ido expandiendo a otros mercados más allá de China. La oferta actual en suelo europeo se divide en tres grandes segmentos: furgonetas, pick-ups y monovolúmenes, aunque también tiene camiones de varios tamaños, incluido uno 100% eléctrico de 42 toneladas presentado precisamente en Hannover.

Según el resumen de las cuentas del primer semestre publicado por SAIC, Maxus vendió 138.000 unidades en todo el mundo, un alza de casi el 30% respecto al año anterior. Y aunque está entrando con fuerza en el nicho de los pick-ups con tres modelos diferentes, su core está en las furgonetas, entre las que ofrece cuatro modelos con diferentes tamaños y motorizaciones (con motores a combustión y eléctricos) bajo la denominación Deliver.

La gama de furgonetas de la china Maxus, de SAIC Motor. / SAIC

De confirmarse este movimiento, la producción de furgonetas en Galicia se dividiría entre el norte y el sur de la comunidad, con el montaje en Stellantis Vigo de las K9, líderes de su segmento, y las Maxus de SAIC en algún punto de la provincia de A Coruña. Todo ello apoyado con la red de proveedores que se han ido especializando en este tipo de vehículos a lo largo de la vida de Balaídos, con modelos como la icónica C15, el exitoso dúo Berlingo-Partner (que acaban de cumplir 30 años) o la primera AZU.

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Sobre esta competencia con los productores chinos habló en la IAA Transportation el jefe de operaciones para la región Europa Ampliada de Stellantis, Emanuele Cappellano, que pidió a Bruselas que garantice «competir en las mismas condiciones». «Es muy fácil transportar y desmontar un vehículo desde cualquier lugar hasta Europa y luego montarlo», recordó el italiano sobre la forma en la que los fabricantes asiáticos están llegando a la UE.