Los autónomos y las pymes son el motor de la economía española. Sin embargo, también han sido los más afectados por la crisis provocada por el covid. Se estima que el 90% de las microempresas y las pymes se vieron afectadas de forma negativa durante este periodo y el 44% se vieron obligadas a ajustar sus modelos de negocio, según un informe elaborado por Connected Commerce Council en colaboración con Google.

En este sentido, la incorporación de herramientas tecnológicas han marcado un punto de inflexión en la ‘supervivencia’ del tejido empresarial y en todo este proceso, el acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas en su transición digital ha sido fundamental. Así, según informa Google, además de estudiar cuál ha sido el impacto de la pandemia en los modelos de negocio de las pequeñas empresas europeas, han desarrollado nuevas herramientas gratuitas, iniciativas de formación y un asesoramiento continuado para apoyar a las más de 25 millones de pymes activas en toda Europa para que puedan recuperarse más rápido.

El gigante tecnológico cuenta con un apartado exclusivo para pymes, a través del cual estas pequeñas empresas pueden crear y descargar un plan personalizado para incrementar su presencia online y alcanzar sus objetivos de negocio. Además, pueden acceder a todas las herramientas digitales que ofrece Google.

Grow My Store es uno de estos instrumentos gratuitos que ofrece la tecnológica que permite analizar de forma rápida y sencilla el sitio web de una tienda para dar un impulso al negocio en un panorama empresarial en constante evolución. En concreto, compara los resultados con los de otras tiendas y da a conocer las áreas de mejora. Otra es Test My Site, a través de la cual los usuarios pueden medir el tiempo que tarda en cargar una página web móvil. El objetivo de esta función es mejorar los sitios web móvil a no perder visitantes con los altos tiempos de carga.

Google MyBusiness permite a los negocios aparecer en Google Maps de manera gratuita y ofrece, además el Marketing Kit con e que se pueden crear pegatinas, carteles y póster, entre otro tipo de materiales con los que informar sobre novedades de la empresa a los clientes en el local, además de poder crear publicaciones personalizadas para las distintas redes sociales.

Otra de las herramientas que tienen disponible las pequeñas empresas de forma gratuita es Market Finder. Con ella las compañías podrán comenzar su plan de expansión vender o prestar sus servicios de forma internacional.

En lo que respecta a la formación, en Think with Google las empresas pueden encontrar multitud de recursos e información. Estudios de mercado, infografías, tendencias publicitarias y cantidad de artículos y casos de éxito que les ayudará a hacer crecer el negocio. Además, en Google Actívate la plataforma imparte cursos completamente gratuitos, tanto presenciales como online, de competencias digitales.

Un ejemplo que pone Google de adaptación a estas nuevas circunstancias es el del taller artesanal de maestras guitarreras Guitarras Ramírez. Cristina Ramírez, propietaria y guitarrera de la quinta generación de esta empresa destaca la importancia de su formación previa con los cursos Google Actívate y “tener un Perfil de empresa de Google ha marcado un antes y un después en su negocio, ya que en la actualidad tienen mucha más visibilidad en el entorno online”.

