Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Naciones Unidas, consciente de que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental, lo decretó así en el año 2012 y, desde 2013, celebramos este día en todo el mundo. Llevamos casi 10 años dedicando un día a sensibilizar, concienciar, llamar la atención sobre la felicidad, señalando que existe un problema sin resolver: que la felicidad sigue sin orientar las políticas públicas

O al menos no lo hace en todo el mundo. Donde sí ocurre es en Bután, un país aislado, en la frontera entre China e India, en pleno Himalaya. Fue Bután, de hecho, el país que impulsó la creación de este día internacional de la felicidad. La felicidad es una prioridad absoluta para Bután, que recogen, incluso, en su constitución. Muestra de ello es la creación de un índice para medirla: el Índice de Felicidad Nacional Bruta, que priorizan sobre el Producto Interior Bruto.

Está claro que tomarnos en serio el bienestar de las personas y centrar nuestras políticas en aumentarlo es fundamental, pero ¿qué podemos hacer nosotros, como madres y padres, para ayudar a nuestros hijos e hijas a ser felices? ¿A ser feliz se aprende? ¿Podemos enseñarles a serlo?

La respuesta es sí, y la clave está en la inteligencia emocional. Está demostrado que las personas inteligentes emocionalmente son más felices que las que no lo son. La buena noticia es que la inteligencia emocional no es innata, se aprende. Si te interesa saber más sobre cómo enseñar a tus hijos e hijas a ser felices, no puedes perderte el programa de esta noche: La educación importa para acercarnos a la felicidad, donde expertos como la pedagoga Mar Romera, la psicóloga y experta en Inteligencia emocional Begoña Ibarrola, el publicista Toni Segarra, el psicólogo y experto en adicciones a las nuevas tecnologías Marc Masip, la conferenciante y periodista Irene Villa y la escritora Anna morató darán las claves para conseguirlo.