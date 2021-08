Se acerca la vuelta al cole y toca hacer balance sobre cómo ha sido el año para la educación de nuestros hijos desde varias perspectivas: tanto la familiar como la escolar. Un año atravesado por la pandemia, por en algunas ocasiones dar clase desde casa, por el uso de mascarilla mientras los niños juegan, por hacer malabares para poder conciliar si teletrabajábamos y nuestros hijos se debían quedar en casa…

Desde la comunidad Educar es Todo lanzamos la encuesta 'Pandemia, Familia y Educación' (que al final del artículo te puedes descargar) para poder ver con perspectiva los retos a los que nos hemos enfrentado para la educación de niños, niñas y adolescentes enmarcadas en unas circunstancias especiales pandémicas.

¿Cómo ha afectado la pandemia en el ámbito escolar?

El dato impresiona: 2 de cada 3 familias manifiestan que la pandemia ha cambiado su visión educativa. La educación desde la escuela es una de las causas de este cambio de paradigma. La mayor parte de nuestros encuestados valora con un 4/5 el trabajo que han hecho los profesores durante la pandemia.

Ninguno de nosotros estaba preparado para hacer una enseñanza a distancia, basado en las pantallas, en donde los niños no pueden ni socializar ni plantear las dudas de la misma manera que antes. Con las clases presenciales, los profesores han tenido que prepararse para hacer de las escuelas un espacio seguro en donde los niños y niñas se sintieran a gusto. Es por eso, que un 76% valora positiva o muy positivamente la labor de sus colegio e instituto durante la pandemia.

Así, algunos de los encuestados resaltan “la importancia de la figura del docente” y cómo se han dado cuenta de la “gran labor que hacen” y de que son “imprescindibles”. Otros señalan cómo la presencialidad y el contacto con los profes y los compañeros de clase son esenciales para la socialización de niños y niñas.

Conciliación y uso de pantallas en casa

Hay muchos momentos en los que las familias han echado en falta una mano durante este largo periodo pandémico, sobre todo a la hora de conciliar. Para un 43% trabajar desde casa significa que, aunque nuestro hijo esté a nuestro lado, no le podemos prestar la atención necesaria, o no podemos pasar tiempo en familia porque la jornada laboral se alarga. Según datos de 2018 de la Encuesta de Población Activa (EPA), casi un 20% de los padres y madres tienen que organizar el cuidado de los hijos con la ayuda de los abuelos (u otros parientes y amigos). Y ante la imposibilidad de no poder dejarles con ellos, conciliar para cubrir las necesidades de los niños, así como tener tiempo personal, se hace cuesta arriba.

Asimismo, nuestros encuestados hubiesen necesitado ayuda con la gestión del uso de las pantallas. Desde por la mañana, las clases online requieren que sus ojos estén fijos en el ordenador, la tablet…, más luego se suma el tiempo libre que pasan con los dispositivos electrónicos. El 88% de las familias señala que las horas que pasaron sus hijos en las pantallas aumentaron, aunque un 47% ponía limites para no abusar de ellos y así tener una relación sana.

La gestión emocional, la habilidad más necesitada por las familias

Esta pandemia ha evidenciado las carencias y la falta de recursos para poder afrontar la educación de nuestros hijos. Más de la mitad de encuestados, un 57%, ha echado en falta recursos para saber cómo solucionar determinados momentos educativos con sus hijos, entre los que destaca con un 67% la gestión emocional, seguido de la gestión de los conflictos con un 39% y la ayuda con los estudios con un 37%.

Ha habido un gran cambio al pasar todo el reto educativo a casa. Por eso, nuestros encuestados señalan lo necesario que es que los hijos tengan un “bienestar psicológico” en el hogar. El ejemplo como padres y madres y el “testimonio de vida que les damos” es lo que más les educa, apuntan.

Para llegar a este bienestar, hemos intentado hacer de las situaciones de adversidad momentos en los que unirnos más como familia. Así, para un 43% de las familias el confinamiento forjó mayores lazos de unión, frente al 47% que señala que la pandemia provocó momentos con discusiones, aunque el 26% supo cómo gestionarlas como familia.

Puedes descargarte los resultados de la encuesta aquí