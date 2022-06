¿Te has dado cuenta que alguno de tus hijos siempre cede cuando juega con sus hermanos? ¿También lo hace cuando está con sus amigos? Aunque al principio podamos verlo como un gesto positivo ('Mira que bueno es este niño') y le ahorre muchos problemas en sus relaciones, es muy importante que los niños aprendan a decir 'no' y a poner límites cuando se relacionan con los demás.

Ceder es un gesto de generosidad, lo que hace que muchas veces las madres y padres lo aplaudamos. Sin embargo, "el niño que empieza cediendo en el parque puede terminar cediendo en su puesto de trabajo o terminar con una pareja dominante haciendo lo que siempre le han aplaudido: ceder y someterse a la voluntad de los demás".

Lo ideal es que un niño aprenda a vivir en un equilibro entre lo que da y lo que recibe. Aprenda a poner límites a otras personas y se esfuerce por conseguir lo que realmente desea, dándose cuenta de cuando sus objetivos son importantes y, por tanto, no puede ceder, y cuando ceder es mejor para todos.

¿Y esto cómo se consigue?

La clave está en la asertividad. ¿Qué es la asertividad? La capacidad de comunicar a las personas que nos rodean nuestros sentimientos y necesidades, pero evitando herirlas y ofenderlas.

La educadora y psicopedagoga Marga Santamaría nos dio las claves en un webinar para ayudar a nuestros hijos a desarrollar esta capacidad.

Claves para desarrollar la asertividad de nuestros hijos

En este webinar, Marga Santamaría nos dio algunas claves para trabajar la asertividad de nuestros hijos.

Cambiar el 'tú' por el 'yo'

Marga nos ponía el ejemplo del niño que acude a un profesor en el recreo y le dice: "es que Juanito no me deja jugar". En este caso, este niño está instalado en el 'tú', en la queja, en lugar de centrarse en el 'yo' ("Yo me siento triste porque no me dejan jugar").

Cuando hablamos desde el 'yo' estamos trabajando nuestro autoconocimiento. Algo fundamental para saber decir 'no' ante situaciones con las que no están de acuerdo.

Ambiente de confianza en casa

Marga nos hablaba de la importancia de que en casa haya un ambiente de confianza y seguridad para que nuestros hijos se sientan cómodos expresando sus opiniones. Un ambiente libre de juicios.

Cuidado con las etiquetas

Muchas veces, las madres y padres, con la mejor de las intenciones, decimos cosas como: "mi hijo es muy obediente, o mi hija es muy buena, tenemos mucha suerte". Ellos nos escuchan y les llega el mensaje de que la obediencia es buena, que estamos contentos porque siempre dicen que sí, siempre están conformes. Cuidado con este tipo de frases. Los niños tienden a repetir lo que los adultos les valoramos.

Enseñarles a negociar

Cuanto más negociemos con nuestros hijos en casa (su primera escuela de socialización), mejor sabrán hacerlo fuera: en el colegio, en el parque, en un cumpleaños...

Aprender a negociar en casa les va a permitir hacerlo fuera y no acabar cediendo siempre a la voluntad de los demás o a tratar de imponerla.

Trabajar la autoestima

Cuanto más me quiero, más haré por conseguir que el resto de personas me respeten, porque la forma en la que cada uno nos tratamos es la forma en la que le estamos diciendo al mundo que queremos que nos traten.

Ser referentes

Sabemos que nuestros hijos aprenden por imitación, y que importa más los que hacemos que lo que decimos. Por tanto, parece vital que si queremos que nuestros hijos sean asertivos, el primer paso es que nosotros lo seamos.

Trabajar su empatía

La asertividad es la capacidad de expresar mis necesidades desde el respeto al otro, y esto implica saber ponerme en el lugar de la otra persona. Entender que lo que yo opino puede ser distinto a lo que otros piensan. Que el hecho de que yo sea asertivo no significa que esté en la verdad absoluta.