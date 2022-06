¿Cómo consigo que mis hijos me hagan caso a la primera? ¿Cómo consigo controlarme para no enfadarme tan rápido en casa? En este webinar , Amaya de Miguel Sanz, fundadora de Relájate y educa, nos da herramientas para mejorar la convivencia y la relación con nuestros hijos. Herramientas que sustituyen a los gritos, los castigos y los chantajes y que son, no solo más respetuosas con nuestros hijos, sino más efectivas.