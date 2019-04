Casado acusa a Sánchez de indignidad por "pedir el apoyo de un proetarra"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles a Pedro Sánchez de indignidad y ambición desmedida por "implorar" el apoyo de "un proetarra" como Arnaldo Otegi para conseguir que Bildu le salve en la Diputación Permanente del Congreso "sus reales decreto electoralistas".

Casado, poco antes de visitar el Instituto de Astrofísica de Canarias, ha denunciado que "ministros del Gobierno" han presionado a Otegi para recabar su apoyo.

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha insistido este miércoles en que el PSOE ha llamado reiteradamente a su formación en las últimas horas para recabar su voto y poder aprobar los seis decretos ley que se debaten en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Euskadi Irratia, Otegi ha afirmado, tal y como dijo este martes la portavoz en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, que los socialistas han buscado insistentemente el voto de la coalición abertzale.

En ese sentido, Casado se ha preguntado "¿hasta dónde llega la indignidad de un Gobierno que necesita implorar a un proetarra como Otegi que le salve sus decretos para hacer campaña electoral?".

También ha acusado a Pedro Sánchez de "ambición desmedida" por "abrazarse" a Arnaldo Otegi, a quien ha definido como "terrorista confeso".

"Fue condenado por secuestrar a nuestro compañero Javier Rupérez y por intentar secuestrar y casi asesinar a nuestro compañero Gabriel Cisneros, al que le dieron un tiro en la tripa cuando intentaba huir en el Retiro de un secuestro seguro", ha dicho.

En ningún país del mundo la gobernabilidad depende de exterroristas ni de "un grupo asesino" como ETA que "ha sido defendido por los batasunos" y cuyos herederos de Bildu están en el Congreso, ha afirmado.

"No creo que España merezca un Gobierno que dependa de un grupo parlamentario que aún no ha condenado los asesinatos de ETA ni en el esclarecimiento de los crímenes", ha insistido.

El líder del PP ha agregado que "no es la primera vez que pasa", pues Otegi ya ha dicho que tiene que ganar Sánchez para poder seguir con su "hoja de ruta" y hace tres meses se reunió con la líder del PSOE en el País Vasco, ha indicado.

Además, dos semanas antes Otegi dijo que "había que dejar de meterse con Sánchez y poner el foco en mí, lo cual viniendo de un terrorista que se dedicaba a poner el foco en nuestros concejales a los que luego mataba, tranquilidad no me da; lo que me da es vergüenza ajena que tuviera que pactar con Bildu", ha manifestado Casado.

Críticas a los reales decretos



Con respecto a los reales decreto que se debaten en la Diputación Permanente, ha recordado que su partido ya anunció que acudiría al Tribunal Constitucional si consideraba que se está instrumentalizando a las instituciones para hacer campaña electoral.

Estos "autodenominados decretos sociales" no solo no van a poder aprobarse, sino que no los van a poder aplicar, como "la chapuza" del decreto de ayudas a los mayores de 52 años, ha indicado.

Casado ha coincidido en que hay que aprobar medidas, pero no cuando las Cortes están disueltas, porque la Diputación Permanente está para razones de urgente y extraordinaria necesidad.

El líder del PP ha acusado a Sánchez de pretender "vender España a trozos y a plazos" y ha atribuido al líder del PSC, Miquel Iceta, el desear "una consulta de independencia para Cataluña de aquí a 10 años".

Ahora a Sánchez ya no solo le valen el PDeCAT y ERC para seguir gobernando, sino que también necesita a Bildu, de modo que el PP es "la única alternativa a la alianza de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Torra y Otegi", ha asegurado