PSOE y PP, valedores del rural

Hay fotografías que se repiten campaña tras campaña y el partido que la ofrezca es indiferente. Son ya tradiciones de los políticos cuando se acerca la cita con las urnas: coger a un niño en brazos, paseo en barco, visita a una batea ... y no podía faltar el paseo por una explotación ganadera. No hay campaña que se precie en lo que no haya foto con las vacas, y eso que éstas han propiciado más de un traspiés a los políticos. Cuando Alberto Núñez Feijóo se presentó por primera vez como candidato a presidente de la Xunta, en 2009, preguntó en una visita a una granja por qué las vacas tenían nombre de mujer.

Ayer le tocó el turno al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, a quien le costó encontrar una vaca que se dejara acariciar y que así quedara más lucida la estampa. Las vacas no son animales de compañía acostumbrados a recibir mimos y arrumacos de sus dueños, y menos si los cariños proceden de extraños y entre focos de cámaras. "Ésta no es muy mansa", comentó Gonzalo Caballero.

Feijóo mantuvo ayer una prudente distancia con las reses para no caer en un nuevo descuido, pues el líder del PSdeG y el presidente del PPdeG coincidieron en rutina de campaña y ambos visitaron una explotación ganadera. Feijóo se fue hasta Lamaboa en Lugo y Caballero escogió una en Palio de Abaixo, en Lalín.

Uno y otro erigieron a sus partidos como los garantes del futuro del rural gallego. El también titular de la Xunta aseveró que el PP es "el único que cree y defiende el rural" y advirtió de que "lo que menos necesita la España vacía son palabras vacías". Feijóo remarcó que su partido tiene su agenda del rural "completa, con propuestas detalladas y concretas". "El rural está en el ADN de Galicia y va a seguir marcando el futuro de la comunidad porque es posible conjugar rural y futuro", expuso. "Frente a los que desprecian el rural, dicen que no hay expectativas y sólo le saben atribuir estereotipos, el PP está dispuesto a seguir trabajando por él y apuesta por políticas que atraigan cada vez más gente a vivir en el rural", indicó. Por su parte, Gonzalo Caballero afirmó que es el PSOE "la mejor garantía" para "darle un impulso" al campo. Y culpó al PPdeG de "abandonar el rural y ser un fraude". Mostró un diario americano con un reportaje sobre aldeas gallegas abandonadas.