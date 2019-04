Marta Rivera de la Cruz: "El Partido Popular se ha creído que Galicia es su 'leira' y eso es muy peligroso"

En las últimas elecciones generales, Ciudadanos perdió el diputado que tenía por A Coruña. Recuperarlo es el objetivo de la lucense Marta Rivera de la Cruz quien reconoce que el Corredor Atlántico "es esencial" tanto para la provincia como para Galicia.

En su biografía de Twitter asegura: "una vez fui escritora". Pensé que los escritores nunca dejaban de serlo.

El escritor que no escribe me ha dado mucho miedo. Sigo haciendo algún artículo, pero lo de escribir más en serio lo he dejado. Tengo clarísimo que volveré. No me voy a jubilar como política ni muchísimo menos.

¿Qué es lo primero que hará por la provincia de A Coruña si consigue un escaño en el Congreso de los Diputados?

(Resopla) Tengo muchísimas cosas en la cabeza, pero hay algo que me tiene preocupada desde hace tiempo porque conozco bien esta provincia y es el problema con el ferrocarril. Esta provincia, que desde el punto de vista geográfico es estratégica, está aislada por tren: interior y exteriormente. Es algo que hay que reclamar y poner encima de la mesa.

Una iniciativa a medio y largo plazo.

Sé que es algo poco vistoso y que no se puede conseguir un resultado inmediatamente, pero hay que trabajar desde el día uno por las conexiones ferroviarias en A Coruña, tanto con el puerto exterior, que es de primerísima necesidad, como con la comunicación de A Coruña con Ferrol o con Lugo, por ejemplo.

Ya que menciona Lugo, ¿cómo se le puede explicar a un coruñés que la candidata de Ciudadanos al Congreso por la provincia de A Coruña haya nacido en Lugo, esté empadronada en esa ciudad y tenga su residencia en Madrid donde se presentó en las pasadas elecciones?

A estas alturas plantear que el grado de compromiso de una persona tiene que ver con el lugar en el que nació es un poco anticuado.

Pero no puede negar que, por lo menos, es un poco extraño.

Esto es una cuestión de compromiso, de capacidad de trabajo, que tengo mucha, y de eficacia, que la puedo demostrar, y eso lo pondré en el lugar con el que me comprometa, en este caso en A Coruña. Me gustaría que esa pregunta me la hiciese dentro de un par de años.

Si Ciudadanos gobierna en el Gobierno central, ¿qué propone para Galicia?

El Corredor Atlántico es esencial. No pasa por Galicia. Algo que me parece una broma, cuando la conexión con los puertos es esencial. El problema que tiene Galicia tiene que ver con las comunicaciones, que son nefastas. No puedes pedir a una empresa que se instale aquí sino hay una buena comunicación.

Dice que Galicia tiene un problema con las comunicaciones, pero Ciudadanos fue el único grupo que se abstuvo en el Congreso al traspaso de la AP-9.

Tengo muy claro que el traspaso de las infraestructuras es, a veces, una especie de zanahoria. El problema de la AP-9 no es quién la maneje. El problema es que es carísima. Es la conexión más cara de España y eso ha sido porque los señores que reclaman la competencia, y ahí hablo del PP y del PSOE, han negociado muy mal con la concesionaria. La han dejado hacer prácticamente lo que le ha dado la gana. La negociación con una concesionaria se lleva mejor desde el estado central que desde una autonomía. Es así. Está demostrado.

Entonces, ¿qué proponen para la AP-9?

Lo que proponemos son tramos gratuitos y una tarifa reducida para los conductores que utilicen la AP-9 a diario, porque al final son los damnificados por el alto coste. Y creemos que eso se puede conseguir mejor desde el Estado central.

Pero las soluciones que propone cuestan dinero.

Ahora mismo, simplemente la transferencia a la Xunta podría costar al Estado más de 500 millones de euros

En las generales de 2016, Ciudadanos perdió el escaño de 2015. La suya es una posición arriesgada porque puede quedarse fuera del Congreso.

Cuando una empieza una carrera electoral tiene que pensar que tenemos cero escaños. La situación de Ciudadanos en Galicia con respecto a 2016 ha cambiado muchísimo para bien. Nos hemos implantado en prácticamente todo el territorio. Las encuestas nos son favorables en ese sentido. Y yo cuento con sacar ese escaño. A mí me hace mucha ilusión sentarme en el Congreso por Galicia.

Se presenta por Galicia, que es el bastión del PP. En las autonómicas tampoco obtuvieron representación. ¿Qué tiene que hacer Ciudadanos en Galicia para conseguir mejores resultados?

Lo malo es que el PP se haya creído que Galicia es su leira y eso es muy peligroso. Cuando un partido cree que un territorio es suyo? Fue lo que pasó en Andalucía con el PSOE. Recuerdo que nos decían que era imposible que en Andalucía hubiera un gobierno que no fuera del PSOE. Que era imposible que en Cataluña no se le ganara unas elecciones al independentismo. Y hemos ido tirando todos esos mitos.

Pero Galicia no es ni Andalucía ni Cataluña.

En Galicia tenemos que hacer un esfuerzo mayor, corregir cosas que hemos hecho mal en otros momentos. Está superado ese periodo de sequía y hora es el momento de dar ese salto y de entrar en el Congreso con una representación gallega.

Ya que habla de Andalucía, allí gobiernan con el PP gracias a los votos del Vox. ¿Se puede repetir ese tripartito a nivel nacional?

Es que cuando se habla de un tripartito no hay tripartito. No tiene nada que ver aceptar los votos de 12 diputados con gobernar con ellos. Nosotros estamos gobernando con el PP en Andalucía.

Pero Vox realizó una serie de exigencias para darles sus votos.

Yo no veo ninguna exigencia de Vox que se haya plasmado en la política de la Junta de Andalucía. Ciudadanos no ha firmado con Vox nada. Nada de nada. Nuestro acuerdo es con el PP.

Entonces, esa misma fórmula se puede repetir a nivel nacional a partir del 28 de abril.

En este momento según todas las encuestas hay un porcentaje de indecisos que es muy elevado. Cualquier escenario está abierto. Y nosotros lo que queremos hacer es ganar las elecciones. Y no vamos a hacer cálculos ni repartir sillones.