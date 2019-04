Rivera y Casado cierran filas contra Sánchez y le acusan de querer "romper España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, se han reprochado este lunes mutuamente sus "mentiras" por los supuestos logros de las políticas sociales que han llevado a cabo los gobiernos de sus respectivos partidos.

Sánchez y Casado se han dirigido ese reproche en el debate a cuatro en Televisión Española, en el que los líderes y candidatos a la presidencia del Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y Ciudadanos, Albert Rivera, han criticado igualmente las deficiencias del estado del bienestar.

El presidente del PP, tras reiterar compromisos como la revalorización de las pensiones, la apuesta por la dependencia, una reforma educativa que reduzca el fracaso escolar y la reducción de las listas de espera en Sanidad, ha considerado que el estado del bienestar vuelve a estar en riesgo con un gobierno de izquierdas.

Una acusación que ha llevado al jefe del Ejecutivo a calificar de "hiperbólico" todo lo que dice Casado.

Sánchez y Casado, antes de empezar el debate. REUTERS

"Cuando habla todo son mentiras. Por eso digo que hay que ponerle el detector de verdades", ha añadido de forma previa a instarle a pensar antes las cosas que va a decir porque "asusta" a muchos hombres y mujeres.

Casado le ha devuelto la acusación: "No se puede mentir más". Y tras asegurar que usa cifras falsas, le ha calificado de "caradura" por apropiarse de una subida de las pensiones que fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sánchez ha considerado que el principal problema de España es la desigualdad y la exclusión social, y frente a ello ha defendido la serie de medidas que ha adoptado su Gobierno para revalorizar las pensiones, crear empleo público, subir el sueldo de funcionarios o impulsar el pacto contra la violencia de género.

"Todo esto en diez meses, con 84 diputados y con estos dos señores (en referencia a Casado y Rivera) sistemáticamente en contra", ha añadido antes de agradecer el apoyo que ha recibido para esas iniciativas por parte de Podemos.

Ha expresado de la misma forma su preocupación por la igualdad de género, momento en el que se ha dirigido a Casado para pedirle que diga a sus candidatos que "cuando una mujer no dice sí, es no" y a la ultraderecha que "el vientre de una mujer no es un taxi".

Frente a ello, el candidato popular ha defendido la lucha por la igualdad de su partido y su orgullo por el hecho de que el PP fuera el impulsor del Pacto Nacional contra la violencia de género.

Iglesias ha hecho una llamada a cumplir con los derechos sociales recogidos en la Constitución y ha lamentado que en los últimos meses no se hayan adoptado medidas como la publicación de los nombres amnistiados fiscalmente y la intervención del mercado de la vivienda.

Por ello, ha demandado actuar en ese y otros frentes como garantizar que las pensiones suban con el IPC y acabar con unas prestaciones "de miseria".

De la misma forma, ha defendido hacer gratuita la educación en todos los niveles.

El presidente de Ciudadanos ha expresado su deseo de liderar una "revolución" por la igualdad entre españoles.

Además, ha instado a Sánchez a "bajar del Falcon" y le ha acusado de estar a favor "de todo lo que los nacionalistas les venden".

Para Rivera, la falta de natalidad es un gran problema de España, ha subrayado que él desea ser "el presidente de las familias" y ha defendido entre sus principales medidas la implantación de una tarjeta sanitaria única en toda España.



Sánchez evita descartar un Gobierno con Ciudadanos



El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha evitado durante el debate en TVE descartar un pacto de gobierno con Ciudadanos, como le ha reclamado una y otra vez el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Sánchez ha optado por destacar que es posible "un tercer espacio" en el que haya una "amplia mayoría" que apoye un Gobierno formado por socialistas e independientes "progresistas", como el que ha liderado estos 10 meses.

Albert Rivera recibe los últimos retoques antes de arrancar el debate. EFE

Es más, Sánchez ha reprochado duramente al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que haya puesto un "cordón sanitario" al PSOE y no a una "ultraderecha" que ha calificado de "temible" y que ha identificado con Vox, ausente del debate.

"Qué decepción", ha dicho una y otra vez Sánchez, mientras Rivera le reprochaba que quien es temible es el presidente catalán, Quim Torra, que llama "bestias taradas" a los españoles y que pese a ello el PSOE se ha puesto "en sus manos".

Rivera se ha dirigido también al líder del PP, Pablo Casado, para insistir en que él está dispuesto a un pacto, pero siempre que queden excluidos los nacionalistas. En concreto, ha criticado que el PP esté dispuesto a pactar con el PNV, como ya hizo en el pasado.

Casado ha respondido dejando claro que esa acusación no la entienden los votantes del PP ni de Ciudadanos y, tras dejar claro que Rivera no es su adversario --"usted tampoco", ha concedido el líder de Ciudadanos--, se ha defendido con un ataque: "Yo no voy a pactar con el PNV, ni con Sánchez, como usted hizo en 2015".