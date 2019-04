Vox acusa a Feijóo de "cacique y chuleta" por creerse que Galicia es su "patrimonio"

Tres horas antes de que los líderes del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos se enfrentasen en TVE al primero de los dos debates electorales televisados el presidente de Vox congregaba en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco) a más de 1.500 personas, mientras un centenar de jóvenes de grupos antifascistas coreaban consignas contra los simpatizantes. Santiago Abascal reorganizó su agenda tras quedarse fuera del debate de hoy de Atresmedia por una decisión de la Junta Electoral y visitó A Coruña, la ciudad de su madre.

Sus primeras palabras fueron para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de "cacique" por afirmar que no hay motivo para que un gallego vote a Vox, y le advirtió de que"no tiene que pedirle permiso para venir a Galicia porque "no es suya". "Después del acto de hoy saltarán las alarmas en la Xunta", señaló Abascal. También le recordó al líder del PP gallego que Galicia no es una nación sin Estado, como dice Feijóo, sino "una región entrañable de una nación tan importante como la española". Por eso, lamenta que rechace la propuesta de su propio partido a nivel nacional de que el castellano sea lengua principal en ámbitos como la educación o la administración. Y criticó que en lo que debería ser "una Galicia bilingüe" la Xunta y el PP gallego solo escriban en gallego en su Twitter. En este sentido, reclamó el "gallego de los afectos" y no el "de laboratorio" que no entiende su "abueliña", de Monforte.

Como avisó Abascal, Feijóo no se iba a ir "de rositas" y recibió del líder de Vox calificativos como "soberbio y chuleta" por acusar a Vox de no saber nada; "mentiroso" por acusarles de ser un instrumento para mantener el PSOE; o "manipulador" por asegurar que le indignan las propuestas de Vox sobre la mujer. Sobre este tema, Abascal destacó que su partido es "el que más defiende a las mujeres" al pedir cadena perpetua para los violadores reincidentes. A los que "estigmatizan" el proyecto por apoyar ir a los toros o cazar o "inventándose" la "lucha de sexos" y "el animalismo enloquecido" les responde que Vox va a defender "a los no nacidos en el vientre materno, a los ancianos, la propiedad privada, los que defienden sus casas...". Sobre la inmigración criticó las ayudas sociales "al primero que llega de fuera" mientras los españoles "buscarnsu futuro fuera". "Los progres, la derechita cobarde -en alusión al PP- y la veleta naranja -sobre Ciudadanos- nos acusan de fachas, xenófobos y homófobos por defender el sentido común y valores eternos como el amor a la patria, la familia o el sentimiento religioso", denunció el líder de Vox.

Pero el principal "enemigo" a batir el 28-A por Abascal con votos "rojigualdos" es el PSOE "que pacta con proetarras, separatistas catalanes y el populismo y el comunismo chavista". Y volvió a aprovechar para criticar a Feijóo a quien acusó de querer frustar la alternativa al PSOE por calificar a Vox de anticonstitucionalista.