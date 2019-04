Calviño: "El PSOE es el único que con una gestión responsable hace política social"

Ilusión, responsabilidad y compromiso. Son los tres valores que para la ministra de Economía, Nadia Calviño, "guían e inspiran" al Gobierno socialista. La coruñesa acompañó ayer en un acto en su ciudad natal al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero y a Pilar Cancela y Pablo Arangüena, que encabezan la candidatura del partido al Congreso por la provincia de A Coruña e insistió en que es posible una política social ambiciosa compatible con una gestión responsable de los recursos públicos. Pero para hacerlo rehúye de "fórmulas mágicas" de otros partidos que prometen bajadas históricas de impuestos. "¿Cómo van a hacerlo sin reducir la deuda pública?", señaló la ministra, quien recordó que tras diez años con los indicadores de desigualdad bajo mínimos se están empezando a "curar esas heridas". De ahí que el compromiso del PSOE sea con "las personas" mientras a otros partidos "se les llena la boca hablando de España instigando a unos contra otros pero no les interesan los españoles". Por eso, Calviño aclaró que los socialistas quieren construir el futuro de una España plural y curar las brechas de riqueza, de género, sociales y territoriales que generó la crisis. Y sobre todo, apuesta por la "ilusión" que Pedro Sánchez devolvió en solo diez meses dejando atrás un Gobierno del PP "sin energía" que dejaba que "las cosas se resolviesen por inercia. Pese a los logros de estos meses, insta a "no dormirse en los laureles" y consolidar en los próximos cuatro años el proyecto para el cambio del que se han sentado las bases poniendo el foco en "los más vulnerables" con ayudas para los dependientes, sus cuidadores o los parados de más de 52 años. En este sentido, aboga por fijar población en el rural con oportunidades "reales"a los jóvenes para quedarse y no "soluciones milagrosas" que otros plantean como bajar el IRPF en un contexto donde la mayoría ya están exentos. La coruñesa está orgullosa de su gestión en este periodo y no se arrepiente de nada, solo lamenta que sus abuelos no hayan podido ver a su nieta como ministra de un gobierno socialista.

Calviño cerró un acto en el que el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, instó a una "movilización masiva" para seguir con "el avance del progreso social" y combatir "tres papeletas" „PP, C's y Vox„ que son "un riesgo para la involución". Prefiere ser prudente y avisa de que el domingo" por un voto se puede tener un susto como en Andalucía y será tarde para arrepentirse". Además, confía en que una primera victoria ahora puede ser el principio del fin de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, al que calificó como "líder del cinismo y el marketing político".

Para ello, ve necesario recuperar la confianza de los "votantes progresistas" que querían estar más a la izquierda del PSOE y apostaron por fuerzas emergentes que hoy están "más mareadas y desnortadas" que nunca. En la misma línea se pronunció el presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, que admitió que aunque Pablo Iglesias y Podemos sean "sus socios" lo mejor para el partido es obtener una victoria sin que tengan que depender de formaciones que no les han permitido sacar adelante sus propuestas estos meses.

En el acto también participó Inés Rey, candidata socialista a la Alcaldía de A Coruña, quien está convencida de que la ciudad coruñesa volverá a ser bastión del PSOE en un mes.