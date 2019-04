Feijóo: "A Vox y C's no les interesa gobernar, sino influir y tener amarrado al Gobierno"

Unir el voto en el PP para evitar que la división del voto del centro y la derecha permita que Pedro Sánchez vuelva a gobernar con "populistas e independentistas". Esa fue la petición más repetida ayer en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco) por el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el mitin central de campaña del partido, el mismo lugar que llenó hace cuatro días el líder de Vox, Santiago Abascal. Por activa y por pasiva el presidente de la Xunta pidió a los gallegos que "no se dejen engañar" por otros partidos „en alusión precisamente a Vox y Ciudadanos„ "a los que no les interesa gobernar" y que lo único que pretenden es "influir y decidir en el gobierno y tenerlo amarrado igual que estos diez meses Carles Puigdemont y Quim Torra secuestraron al gobierno de Sánchez", insistió el líder de los populares gallegos. En este sentido, advirtió del peligro de dispersar el voto porque "miles de gallegos que votarán a estos partidos creyendo ser útiles verán que no obtienen escaño en su provincia" pero "impedirán que el PP pueda gobernar".

Pero alertó de que la situación es más grave en el Senado. "Con cuatro senadores por provincia el que multiplica por tres sus escaños es el PSOE si se dispersa el voto", explicó Feijóo, quien avisó de que con los socialistas como primera fuerza en la Cámara baja "el artículo 155 que tanto defienden los patriotas que se llenan la boca hablando de España y ondeando la bandera „de nuevo aludiendo a Vox y C's„ no se aplicará jamás". Y recalcó: "Nunca Sánchez tuvo tantos aliados a la izquierda como a la derecha populista".

Frente al "parque temático" en el que se ha convertido la política española, Feijóo señala que el PP es la única opción para evitar "el bloqueo, la inestabilidad y la frivolidad" en la que en, su opinión, estuvo sumida España los últimos diez meses, aunque sin apenas mencionar al líder del PP nacional, Pablo Casado. Sí que hizo referencia a la historia del partido como garantía de que estabilidad y empleo. Por tanto, aclaró que si se logra un Ejecutivo del PP, el Gobierno de España será "el que quieren todos los gallegos y que quiere a los gallegos". "Somos un partido gallego al servicio de España y un partido español al servicio de Galicia", recalcó. De lo contrario „apuntó„ gobernará de nuevo "menospreciando a Galicia,Pedro Sánchez, al que tildó de "narcisista" por bloquear España „tras las elecciones generales de 2015 con el pacto con Albert Rivera y las de de junio de 2016„ solo por su afán de ser presidente a toda costa entregando el país al populismo e independentismo". Por eso, instó a a la movilización porque "los gallegos no somos nacionalistas, somos constitucionalistas que creemos en España como nación y en el Estatuto de Autonomías".

Por su parte, el presidente del PP en la provincia coruñesa, Diego Calvo, se refirió a la visita del lunes de Abascal a la ciudad coruñesa y lo acusó de "crispar" y criticar a Feijóo, gracias al que Galicia lleva "una década de progreso lejos de los populismos y nacionalismos". También avisó de que C's no es un partido en el que confiar por su pacto con Sánchez en 2015, por apoyar la moción de censura a Rajoy y, sobre todo, por defender que el AVE a Galicia no era necesario. Mientras, la candidata del partido a la Alcaldía de A Coruña, Beatriz Mato, aprovechó para hacer campaña y dijo estar preparada para devolver el "prestigio" a una ciudad "bloqueada" por "los que no saben ni quieren gobernar".