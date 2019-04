Elecciones Generales 2019 | El PSOE gana en A Coruña

Los socialistas vuelven a ser primera fuerza. No lo eran desde 2008 en unas elecciones en la ciudad. Votaron un 75,77% de los coruñeses, cuatro puntos por encima de los comicios de junio de 2016. Los socialistas se han llevado un 33% de los votos, once puntos por encima de 2016. Con el 81% escrutado, el Partido Popular no escapa de su descalabro generalizado, lo votaron uno de cada cinco coruñeses, 16 puntos por debajo de sus resultados de junio de hace tres años. Podemos se queda como tercera fuerza y un 16,4% de los votos. Irrumpe con fuerza Ciudadanos, que se convierte en cuarto partido solo dos puntos por debajo de los de Pablo Iglesias. Vox supera al BNG. Obtiene un 6,45% de las papeletas frente a las 5,52% de los nacionalistas que, sin embargo, solo habían conseguido un 2,91% en 2016.