Resultados Elecciones Generales A Coruña | El PSOE gana en todos los distritos salvo en Ciudad Vieja y Ensanche-Cuatro Caminos

La ciudad votó el domingo mayoritariamente socialista. Tanto que solo en dos distritos mantuvo el PP la mayor parte de los votos y lo hizo con los menores porcentajes de los diez en los que se divide A Coruña, sin llegar al 30% de las papeletas. Ciudad Vieja y Ensanche-Cuatro Caminos siguieron confiando en los populares y, en cambio, en Monte Alto y Mesoiro son relegados al tercer y cuarto puesto. En esta última zona, Ciudadanos irrumpe tras PSOE y Podemos. Un mapa pintado de rojo que se volverá a dibujar el próximo 26 de mayo, pero con otras fuerzas políticas en liza

La imagen de los distritos de la ciudad se tiñe de rojo. De rojo socialista. Solo dos distritos mantienen al Partido Popular como fuerza más votada: Ciudad Vieja y Ensanche-Cuatro Caminos, barrios tradicionalmente conservadores. El resto de barrios de la ciudad otorgaron ayer más del 30% de sus votos al PSOE, convirtiéndola en la fuerza más apoyada en las elecciones generales en la ciudad. Los populares no solo pierden el apoyo seis distritos con respecto a los anteriores comicios, en junio de 2016, sino que caen a la tercera posición en Monte Alto, por detrás de PSOE y Podemos, y a la cuarta en Mesoiro, donde se ubican tras PSOE, Podemos y Ciudadanos. Los naranjas irrumpen con fuerza en este barrio, donde en todas las mesas vencieron los socialistas. Con respecto a las mesas que conforman cada distrito, solo en el 12% ganó el PP, en un total de 35 con respecto a las 293 totales, teniendo en cuenta que en dos de ellas hubo empate: una en la Autoridad Portuaria y otra en el centro de atención a personas con discapacidad en Eirís, con 103 y 97 votos.

▶Ciudad Vieja. La zona histórica de la ciudad, que abarca Ciudad Vieja, Pescadería y Orzán, mantiene al PP como vencedor de las elecciones, pero por muy poca diferencia. Se trata de una victoria por número de votos, un total de 2.210, lo que supone un 27% del total, pero el 25,6% va para el PSOE, que alcanzó las 2.081 papeletas. En número de mesas, ni siquiera los populares se imponen y solo logran ganar en siete mientras los socialistas lo hacen en ocho. Podemos logra la tercera posición y Ciudadanos, la cuarta, con solo 67 apoyos de diferencia entre ambos. Con respecto a anteriores elecciones generales, los populares se desploman a casi la mitad de los votos que en 2011.

▶Monte Alto. Solo en una de las dos mesas del Instituto de Educación Secundaria Ramón Menéndez Pidal se recontaron ayer más votos el PP que el PSOE, que obtuvo el apoyo del 34,5% de los votantes. La segunda fuerza política es Podemos, que le saca un centenar de votos a los populares, que obtienen la tercera posición. La zona de As Atochas, la Torre, Adormideras, Zalaeta y Monte Alto había votado mayoritariamente en 2015 y 2016 a En Marea y había dejado al PSOE en tercera posición, pero ahora este partido irrumpe con fuerza y se impone en 34 mesas de las 35 totales.

▶Ensanche. Los habitantes de plaza de Vigo, Falperra o plaza de Pontevedra, pero también los de Ramón y Cajal o parque Europa aupan al PP a la primera posición en los comicios generales de ayer con 4.885 votos, lo que supone un 28,69% del total. Una victoria ajustada, con 17 mesas de las 15 en las que ganó el PSOE, que alcanzó 4.453 votos. Se trata de un distrito, el que abarca tanto el Ensanche como Cuatro Caminos, tradicionalmente tintado de azul, con victorias rotundas del PP, con hasta 9.000 votos en 2011.

▶Os Mallos-Sagrada Familia. Los barrios populares mostraron en la jornada de ayer su apoyo al socialismo de manera rotunda: ganó en las 34 mesas electorales del distrito. El PSOE consiguió el mayor porcentaje de voto de toda la ciudad, con el 35,6% del total, lo que supuso las papeletas de 6.308 personas frente a las casi 3.000 de las que introdujeron la del PP.

▶Riazor. Las nueve mesas más próximas a Ciudad Jardín y plaza de Pontevedra, las correspondientes al IES Eusebio da Guarda, Hogar de Santa Margarita o Padres Franciscanos, fueron las únicas que brindaron su apoyo mayoritaria a los populares, mientras que las más cercanas a Labañou y Os Rosales fueron las que se inclinaron por los socialistas, que destacaron en un total de 32 mesas obteniendo el 30,7% de los 21.459 votos emitidos.

▶Agra do Orzán. Un 35,5% de los votantes del Agra do Orzán optaron por Pedro Sánchez como presidente y lo hicieron en todas las mesas del distrito, que son 32. No solo el PSOE logró la victoria, sino que Podemos se estableció como segunda fuerza, tomando el relevo a En Marea en anteriores elecciones, que se mantenía muy igualado en número de votos a los socialistas, aunque, tanto en 2016 como 2015 fue el PP el que logró una victoria en la zona.

▶Os Castros. En el distrito más grande de la ciudad, el que abarca Os Castros, O Castrillón y Elviña, con 67 mesas electorales también tuvieron claro el voto al PSOE, dándole el triunfo en todas y obteniendo el 35% de las papeletas. Los 12.142 votos casi duplicaron los 6.631 que obtuvo el PP, como segunda fuerza política. Un resultado que invierte los resultados de las últimas citas electorales, donde el PSOE se había hundido y pugnaban por la primera posición PP y En Marea.

▶Eirís. Once mesas del distrito que abarca Eirís, As Xubias y Palavea dieron su confianza mayoritaria, hasta el 32,8%, al PSOE, mientras que en una se registró un empate con el PP y otra, la de la residencia Hogar Santa Teresa de Jornet, fue para los populares.

▶Mesoiro. Novo Mesoiro, Mesoiro Vello y Feáns auparon el domingo a Ciudadanos a la tercera fuerza política, por detrás de PSOE y Podemos y relegaron a la cuarta posición al PP, que alcanzó los 873 votos. Una situación vivida en las anteriores, cuando el millar de papeletas era rozado o sobrapasado por poco por los cuatro partidos en 2015 y 2016.

▶A Grela. Once mesas y once triunfos del PSOE, que obtiene el 34% de los votos, siendo el PP la segunda fuerza política.