Resultados Elecciones Generales Galicia | El PSOE se hace con el liderazgo y es la fuerza más votada en 117 concellos

El mapa de Galicia se tiñe de rojo. El PSOE ha conseguido abrir una brecha en la tradicional hegemonía del PP en Galicia, que tras las elecciones de este domingo ha dejado de ser la fuerza más votada en un centenar de ayuntamientos gallegos. Los socialistas se han subido al podio electoral en cuatro de cada diez concellos gallegos (un total de 117), todo un éxito si se tiene en cuenta que en los comicios de junio de 2016 solo consiguieron ser el partido con más apoyos en una docena de municipios. Y además el PSOE se hace con el poder urbano, al mismo tiempo que Vox y Ciudadanos empiezan a comerle votos al PP en el rural. En la siete ciudades gallegas los socialistas han conseguido adelantar a los populares y colocarse en primera posición.

El retroceso del PP gallego no es solo cuantitativo. El PSOE se ha quedado las mejores plazas. De los nueve concellos más poblados de Pontevedra (con más de 20.000 habitantes), en seis de ellos el Partido Socialista ha sido el más votado: Cangas, Ponteareas, Pontevedra, Vilagarcía, Redondela y Vigo. Solo se le resisten A Estrada, Lalín y Marín, que siguen en manos del PP.

A pesar de la fragmentación política y de la entrada en juego de nuevos actores políticos, Galicia es bicolor. Solo PP y PSOE compiten por el número uno en cada concello. Los populares fueron la fuerza más votada en 195 municipios, frente a los 300 que dominaba hace más de tres años. Solo un hubo un empate técnico entre populares y socialistas en el municipio ourensano de Larouco donde ambas fuerzas obtuvieron exactamente la misma cantidad de votos: 103.

El 28-A provocó un vuelco electoral entre PP y PSOE en 101 ayuntamientos gallegos, donde los socialistas tomaron la delantera al Partido Popular. En la provincia de Pontevedra fueron 19 los municipios en los que se invirtieron las tornas y los socialistas terminaron dando el sorpasso a los populares: Baiona, Caldas de Reis, Cangas, Catoira, Gondomar, Moaña, Nigrán, O Grove, O Porriño, Ponte Caldelas, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Salvaterra de Miño, Tomiño, Tui, Vigo, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa.

El PP no solo se ha tenido que resignar a un segundo puesto en la mayoría de los municipios en los que fue adelantado por el PSOE tras las cita con las urnas del pasado domingo, sino que en algunos casos ha sido desplazado incluso más abajo. En la provincia de Pontevedra hay cinco ayuntamientos en los que los populares se han desplomado hasta situarse como tercera fuerza por detrás de Podemos: Cangas, Moaña, O Grove, Redondela y Vigo. En la provincia de A Coruña pasa lo mismo en As Pontes, Culleredo y Fene. Y esto sucede a un mes escaso de las elecciones municipales donde los populares se han planteado como objetivo recuperar el poder urbano que cedieron en los últimos comicios locales en los que perdieron las alcaldías de A Coruña, Ferrol y Santiago y se quedaron sin las diputaciones de A Coruña y Pontevedra.

El mayor desgaste lo acusa el PP en las provincias atlánticas. En A Coruña los socialistas son ya número uno en la mitad de los concellos (46 frente a los 47 del PP gallego). En Pontevedra el PSOE fue la fuerza más votada en 25 municipios, el 40%.

Por debajo de este porcentaje está Lugo, donde los ayuntamientos de rojo suman 25 y son el 37% del total. Por último, donde mejor ha resistido el PP ha sido en Ourense. Mantiene 70 municipios, aunque los socialistas son ya primera fuerza en 21 (el 23% del total).

No hay un solo ayuntamiento gallego en el que el PP no haya perdido votos, de la misma manera que el PSdeG sumó papeletas en la totalidad de los municipios. Habrá que ver si confirma este desplome electoral, que ha costado al PP más de 2019.000 votos de cara a los comicios de mayo. En un escenario político cada vez más fragmentado, los populares no se juegan solo ser la primera fuerza en los municipios gallegos sino conservar las mayorías absolutas que le permitan gobernar holgadamente. Si se aplicaran los resultados de las urnas del pasado domingo, el PP gallego obtendría menos del 50% de los votos en un total de 108 concellos gallegos.

Con todo, los de Alberto Núñez Feijóo conservan 42 mayorías absolutas „una en Pontevedra, 3 en A Coruña, 30 en Ourense y ocho en Lugo„, pese a que el porcentaje con el que lo hacen se ha reducido.

Por su parte, los socialistas lograron superar el 50% de los votos en Entrimo (Ourense), donde ya gobernaban con ese porcentaje y ahora lo aumentan en siete puntos; mientras que en Dumbría (A Coruña) se han quedado al borde de conseguirlo. Además, el PSOE obtuvo dos mayorías absolutas en Lugo, de manera que conservan la de Pedrafita y suman una nueva, la de Ribeira de Piquín. En Marea prácticamente ha desaparecido del escenario electoral alcanzando solo 17.726 votos. Si en 2016 asomaba tímidamente la cabeza y se coronaba como el partido más votado en Cangas y O Grove, en esta ocasión, después de la ruptura de la confluencia, el partido de Luís Villares no ha obtenido buenos resultados ni siquiera en las ciudades donde gobiernan los llamados alcaldes del cambio. Su único consuelo es ocupar el segundo puesto como la fuerza más votada en el concello ourensano de Vilar de Santos.

Sus socios que concurrieron por separado en el bloque Podemos-EU-Mareas en Común mantuvieron el tipo, al menos en las ciudades. En Vigo quedaron de segundos y en A Coruña, Santiago, Ferrol y Pontevedra de terceros. Sin embargo, en Lugo y Ourense quedaron relegados al cuarto puesto.

El 40% de los votos que recibió esta formación se concentraron en las ciudades, sobre todo en las del eje atlántico. Su penetración en el rural es mucho menor, donde les está ganando terreno Ciudadanos.

En el caso del BNG, aunque duplicaron su apoyo electoral, eso no se tradujo ni en escaños ni ganaron posiciones en la mayoría de los municipios. Y resulta llamativo que Vox haya obtenido mejores resultados que los nacionalistas gallegos en las ciudades de A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense y Vigo.