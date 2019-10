"Hay un enfriamiento de la economía, pero no vamos a caer en el alarmismo ni la complacencia"

¿Una futura crisis económica podría echar al traste el sistema de bienestar?

Existe un enfriamiento de la economía. Algunas razones tienen que ver con las dinámicas externas e internacionales: la guerra comercial entre dos superpotencias como es Estados Unidos y China y también por las políticas proteccionistas que está poniendo en marcha el Gobierno de Trump, con aranceles que están afectando a determinados sectores importantes de nuestro país, como por ejemplo,el sector primario y el sector de la automoción. Eso afecta sobre todo a economías con las que tenemos una relación comercial muy intensa, como, por ejemplo, Alemania. Sin embargo, creo que nosotros no tenemos que caer ni en alarmismos ni tampoco en la autocomplacencia. España sigue creando empleo y las previsiones para este año se están cumpliendo.

¿Le preocupan los últimos datos sobre el empleo?

En septiembre, que siempre es un mes malo, hemos tenido el dato más bajo de desempleo desde el año 2008 y la tasa de cobertura de los desempleados está en un 66 por ciento. Se está creando empleo de calidad. Tenemos unos datos positivos, tanto de crecimiento económico como de creación de empleo, en términos relativos, es decir, en comparación con los países. Pero no podemos caer en la autocomplacencia. Tenemos que estar alerta y ser conscientes de que estamos ante un enfriamiento de la economía que políticamente nos debe llevar a la siguiente reflexión: después de siete años de respuesta injusta a una crisis muy grave que sufrió la economía mundial y la española, ¿queremos la fórmula conservadora de recortes sociales o una respuesta progresista a esa desaceleración en la economía internacional y que tiene un impacto en la economía española? Nosotros abogamos por lo segundo, es decir, por un reparto más justo del esfuerzo en caso de que se produzca esa desaceleración más intensa. Aquí se mezclan muchos términos. No es lo mismo una recesión que una desaceleración. La recesión son tres trimestres consecutivos con un PIB negativo creciendo. Eso no está ocurriendo en Europa y no está ocurriendo en España.