Iglesias dice que solo un Podemos fuerte puede evitar una coalición PSOE-PP

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que su formación es la "única garantía" para que no haya una coalición entre el PP y PSOE en España, como han señalado los expresidentes de Gobierno, Mariano Rajoy y Felipe González, y ha criticado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por no querer participar en más debates que el propuesto por el PSOE a cinco el próximo 4 de noviembre.

"A pocas horas de que Rajoy y González hayan dicho que en este país tiene que haber una coalición difícil entre PP y PSOE, la única garantía es Unidas Podemos, por eso nosotros pedimos sacar toda la fuerza y energía para que el próximo 10 de noviembre le digamos a los 'Churchill' de Rajoy y González que son nada más que mayordomos de los poderes económicos", ha destacado Iglesias en un encuentro con ciudadanos en Madrid.

En relación, Iglesias ha señalado que el líder socialista no quiere hacer más debates que uno a cinco candidatos --con los líderes de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox-- porque en ellos se descubrirían sus intenciones, las mismas que mostró tras el 28A cuando "pidió el apoyo a PP y Ciudadanos", es decir, un pacto "con la derecha".

Sin embargo, el líder de la formación morada ha indicado que lo más importante en una campaña electoral es "ver debatir a los candidatos directamente sin que nadie escriba el titular" y que además es una "obligación democrática". "¿Por qué Sánchez no quiere debatir y se esconde?", ha preguntado Iglesias que ha sido respondido por los asistentes a gritos de "porque tiene miedo".

"Es una vergüenza que haya alguien que quiera se presidente y que no tenga ningún problema en que le hagan cinco entrevistas, pero no quiera ir a debates, eso es una falta de respeto a sus propios votantes que le quieren ver discutiendo con otros candidatos y no en entrevistas facilonas", ha espetado Iglesias.

Además, ha señalado que esta campaña no va de "quien se envuelve más en la bandera" de España y en la Constitución Española para "después despreciarla", sino que la mejor manera de defender el país es "defendiendo la Sanidad y la Educación públicas". "Y ahí, a patriotas, no nos gana nadie", ha sentenciado.

Según ha destacado Iglesias en el encuentro, Sánchez "nunca" quiso formar un gobierno de coalición con el partido morado, sino que quería ir a una repetición electoral donde "debilitar" a Unidas Podemos y que así "no estuviera en posición negociadora y no pudiera entrar en el Gobierno".

Según ha señalado, el PSOE está dispuesto a "hacer lo que sea" para "derrotar" lo que nació en el 15M y evitar que el partido que salió del movimiento entre en un Gobierno de coalición. Sin embargo, el líder de los morados ha advertido que las urnas "aún están abiertas" y por tanto nadie "se tiene que dar todavía como ganador" de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

"Si estamos en el próximo Gobierno no es porque Sánchez quiera y ojalá estuviéramos como fuerza mayoritaria y fuéramos nosotros los que tuviéramos que tender la mano. Si gobernamos, por fin va a haber ministros que digan que nosotros no formamos parte de las puertas giratorias, porque a mí me parece una vergüenza que acaben a sueldos de empresas multinacionales que compiten con los intereses públicos", ha resaltado Iglesias.

Aunque ha reconocido que desde el Gobierno "no se puede cambiar todo", ha asegurado que si Unidas Podemos está en el Ejecutivo, al menos se "acabará el coto privado de los amigos de Florentino Pérez" ya que, según ha señalado, el poder del Gobierno en España ha sido un "coto privado" de los amigos de las empresas y los bancos. "Y por eso Rajoy y González se llaman así mismo Churchill", ha puntualizado.