Empate entre PP y PSOE en Galicia mientras el BNG recupera un escaño

A las 20:00h la mayoría de los colegios electorales de Galicia cerraban sus puertas para comenzar el escrutinio de los votos y conocer así los resultados de las elecciones generales del 10N.



Hace seis meses, el PSdeG lograba romper la hegemonía histórica del PPdeG en la comunidad, con 10 escaños frente a 9. Podemos lograba 2 y Ciudadanos otros dos. Ahora toca comprobar si los socialistas son capaces de mantener la distancia con los populares o cuál será el destino del BNG. Galicia es una de las pocas comunidades autónomas en las que Vox no obtiene representación. Un resultado que solo se da, además, en Navarra, La Rioja y el País Vasco.



Con el escrutinio prácticamente finalizado en Galicia,los populares gallegos recuperaron terreno perdido en la debacle de hace siete meses hasta el punto de ser la fuerza más votada (466.800; 31,97%), pero su ascenso no tuvo la propulsión suficiente como para aventajar en diputados a los socialistas (456.900 votos; 31,29%). Una y otra formación se embolsaron diez escaños.



En Común-Unidas Podemos mantiene los dos escaños logrados en abril, mientras que Ciudadanos, a su vez, perdería las dos actas obtenidas entonces.Serían Vox y el BNG, que no obtuvieron representación en abril, los que se disputan el otro escaño en juego, que por el momento se decanta del lado nacionalista.





Resultados por provincias en Galicia

BNG, con 7.322 votos más que Vox. PP y PSOE obtienen tres diputados cada uno, Unidas Podemos y el BNG, uno cada uno. Los nacionalistas arrebatan a Ciudadanos el diputado obtenido por los naranjas en abril. el octavo diputado por la provincia de A Coruña es para el, con 7.322 votos más queobtienen tres diputados cada uno,y el, uno cada uno. Los nacionalistas arrebatan a Ciudadanos el diputado obtenido por los naranjas en abril.

Los resultados en A Coruña

Con el 87,06% escrutado,En la provincia de Pontevedra , con el 70% escrutado, el PSdeG repetiría con 3 actas, el PP ganaría un escaño hasta los 3 a costa del de Ciudadanos que pierde uno y Podemos mantiene su representante.

►Aranga, primer concello de la Gran Coruña con el 100% escrutado: El PP se impone, con el 46,96% de los votos, seguido del PSOE, con el 30,59%, el BNG (7,06%), Unidas Podemos (5,59%) y Vox (5,29%). El voto se consolida respecto al 28 de abril, con leves oscilados, no superiores a dos puntos.



►100% escrutado en Cerceda: el PP supera al PSOE, 35,34% de los votos frente al 33,44%. En las elecciones de abril, los socialistas, que gobiernan este concello con mayoría absoluta, se habían impuesto a los populares. Vox es la tercera fuerza, al pasar del 5,71% al 9,5%, y el BNG, la cuarta, al subir del 6,85% al 8,78%. Unidas Podemos se queda en quinta posición, con el 6,92%, frente al 9,55% de abril.



►Curtis al 100% escrutado: el PP, que gobierna con mayoría absoluta en el Concello, amplía su dominio en este municipio. Logra el 47,02% de los sufragios, superando el 42,29% de abril. Por debajo quedan, el PSOE, que care el 24,94% al 23,81%; el BNG, que sube del 5,63% al 8,56%; Vox, del 5,05% al 7,92%; Unidas Podemos, del 8,82% al 6,78%; y Ciudadanos, del 9,86% al 3,41%.



►Irixoa al 100% escrutado: el PP se impone como primera fuerza en otro concello de la Montaña en el que gobierna con mayoría absoluta. Del 40,59% de los votos en abril pasa al 48,15%. El PSOE es segunda fuerza (del 30,12% a 25,99%) y el BNG asciende al tercer puesto (del 4,71% al 7,01%). El mapa electoral en este concello se completa con Unidas Podemos (de 7,29% a 6,62%), Vox (5,88% al 6,24%) y Ciudadanos (cae del 7,88% al 3,06%).



►A Laracha al 100% del escrutinio: El PP refuerza su apoyo en este concello, donde gobierna con mayoría absoluta. Es el más votado, al igual que en abril, y con un incremento de apoyos, del 34,92% al 38,19%. Por debajo quedan el PSOE (cae del 29,60% al 28,79%), Unidas Podemos (del 13,33% al 10,67%), el BNG (sube del 6,55% al 8,01%), Vox (del 3,49% al 6,54%) y Ciudadanos (del 7,95% al 3,78%).



►Betanzos al 100%: El PSOE se consolida como primera fuerza en Betanzos, donde ostenta la mayoría absoluta en el Concello. Obtiene el 32,43% de los votos, un porcentaje similar al de abril, pero el PP recorta la distancia al pasar del 25,34% al 30,27%. Unidas Podemos cae (del 14,57% al 11,80%), el BNG sube (del 5,77% al 8,85%), al igual que Vox (del 5,38% al 7,99%), y Ciudadanos se desploma (del 12,07% al 4,56%).



►Abegondo al 100% del escrutinio: El PP crece en apoyos, del 32,21% al 37,09%, en este concello, donde tiene mayoría absoluta en la Corporación local. El PSOE sufre una ligera caída, del 28,26% al 27,04%, y VOX casi duplica resultado, del 5,32% al 9,20%, superando a Unidas Podemos, que cae del 11,99% al 8,93%. El BNG aumenta porcentaje de voto, del 5,68% al 7,48%, y Ciudadanos se desploma del 12,58% al 5,63%.



►Bergondo al 100% escrutado: El PP da la vuelta al escenario político en Bergondo respecto a las elecciones generales de abril. Es la primera fuerza, al aumentar del 27,89% de los votos al 33,60%, por encima del PSOE, que cae del 31,50% al 28,55%. Los socialista son segunda fuerza en el concello, que gobiernan en coalición con Alternativa dos Veciños. Vox emerge como tercera fuerza, al incrementar sus apoyos del 7,78% al 10,82%. Unidas Podemos cae del 11,62% al 9,31% y el BNG sube del 4,66% al 7,43%. Ciudadanos sufre, al igual que en otros concellos, un desplome: del 12,87% al 5,47%.



►Cambre, al 100% escrutado: El PSOE sigue como primera fuerza, con el 32,07% de los votos, casi dos puntos menos que en las generales de abril. El PP recorta distancias al pasar del 16,89% al 22,96%. Unidas Podemos continúa de tercera fuerza, del 18,16% al 15,77%. Vox emerge como cuarta fuerza en el concello, con el 9,59% de los votos, tres puntos más que en abril. El BNG sube del 5,17% al 7,84%. Ciudadanos se hunde: del 14,91% al 5,74%.

►Culleredo, al 100% del escrutinio: El PSOE es primera fuerza en un concello que gobierna con mayoría absoluta. Logra el 35,63% de los votos, medio punto menos que en abril. El PP le sigue con el 21,49%, mejorando el 15,69% de las anteriores elecciones. Unidas Podemos cae del 17,15% al 14,19%, Vox sube del 6,39% al 9,08%, el BNG aumenta del 5,18% al 7,98%, y Ciudadanos se hunde, del 15,37% al 5,94%.



►Oleiros, al 100% escrutado: el PSOE es la fuerza más votada en el bastión municipal de Alternativa dos Veciños, que no concurre en las generales. Los socialistas logran el 29,65% de los votos, un punto menos que en abril. El PP queda muy cerca, con el 29,23%, al que escala desde el 20,81% de los pasados comicios. Unidas Podemos recibe el 13,61% (el 15,74% en abril) y Vox registra un incremento menos acusado de en el resto de concellos, al pasar del 7,24% al 9,12%. El BNG es quinta fuerza con el 7,12%, frente al 4,75% de abril, y Ciudadanos se desploma del 16,97% al 5,92%.



►Oza-Cesuras, al 100% escrutado: El PP, que gobierna con mayoría absoluta en esta Corporación local, se consolida como primera fuerza también en las generales al mejorar su 37,83% de abril y obtener el 40,71%. Le siguen el PSOE (que pasa del 30,23% al 28,62%), Vox (del 5,76% al 8,78%), Unidas Podemos (8,64% al 7,40%), BNG (del 4,62% al 6,63%) y Ciudadanos (del 8,67% al 4,19%).



►Paderne al 100% escrutado: El PP supera al PSOE, que gobierna en minoría en el Concello, y logra ser primera fuerza. Sube del 30,69% de los votos al 35,80%. Los socialistas caen: del 36,91% al 33,93%. Vox sube hasta ser tercera fuerza (del 5,52% al 7,95%). Les siguen BNG (del 5,26% al 7,19%), Unidas Podemos (8,24% al 7,12%) y Ciudadanos (8,43% al 3,59%).



►Sada, al 100% del escrutinio: El PP vuelve a ser primera fuerza, al aumentar del 22,22% de los votos al 28,97%, en un concello gobernado por un tripartito de Sadamaioría, Alternativa dos Veciños y BNG. El PSOE cae a segunda fuerza, del 29,97% de los sufragios al 28,84%. Unidas Podemos es tercera (del 14,80% al 13,20%) y Vox, cuarta (del 7,88% al 10,17%). El BNG sube del 5,39% al 8,08% y Ciudadanos se desploma del 15,67% al 5,82%.



►Miño al 100% escrutado: Vuelco en los dos primeros puestos. El PP logra en las generales ser primera fuerza en un concello gobernado por el PSOE con mayoría absoluta. Los populares pasan del 28,20% al 31,04% de los sufragios y superan por poco al PSOE, que logra un 30,62%, un leve descenso respecto a abril, cuando había obtenido el 31,05%. De tercera fuerza sigue Unidas Podemos (del 15,04% al 13,63%) y de cuarta entra Vox (del 6,35% al 9,34%). El BNG sube del 5,04% al 6,77% y Ciudadanos cae del 10,99% al 4,46%.



►Vilarmaior al 100% escrutado: Este concello, en el que todos los concejales son del PP, refuerza la hegemonía de la derecha. Los populares siguen siguiendo con diferencia primera fuerza, al aumentar su porcentaje de voto del 37,99% al 40,38%. Les siguen el PSOE (del 28,10% al 25,80%), Unidas Podemos (del 12,14% al 11,08%), Vox (del 6,60% al 9,77%), BNG (del 3,03% a 5,69%) y Ciudadanos (del 7,26% al 3,06%).



►Vilasantar al 100% del escrutinio: Uno de cada dos votantes que depositaron su papeleta en las urnas de este concello apoyaron al PP. Los populares son, con diferencia abismal, la fuerza más votada pese a caer del 51,13% al 49,64% de los sufragios. Por debajo, y lejos, quedan el PSOE (del 17% al 18,54%), el BNG (del 14,75% al 14,98%), Vox (del 4,88% al 6,7%), Unidas Podemos (del 4,75% al 3,71%) y Ciudadanos (del 5% al 2,43%).



►Arteixo al 100% del escrutinio: El PSOE se mantiene como primera fuerza en el concello donde el PP ostenta su mayoría absoluta municipal más importante de Galicia. Los socialistas caen del 32,26% de los sufragios de abril al 30,91%. El PP sube del 19,29% al 25,07%. La tercera fuerza es Unidas Podemos, con el 15,81%, por debajo del 18,80 obtenido en abril. Vox sube del 6,31% al 9,89% y el BNG, del 5,22% al 7,63%. Ciudadanos se desploma del 13,33% al 4,74%.

►Carral al 100% escrutado: Es el concello con menor cambio en la relación de fuerzas respecto a las generales de abril, sin contar el desplome de Ciudadanos, común a todos los municipios. El PSOE es la primera fuerza con el 32% de los votos en un municipio en el que apoya la Alcaldía de Alternativa dos Veciños. Su porcentaje de apoyos es similar al de abril. El PP sigue de segunda fuerza (del 28,53% al 30,25%). Unidas Podemos logra el 11,66%, dos puntos menos que abril. Completan el escrutinio entre las candidaturas con más del 2% de los votos el BNG (pasa del 6,15% al 8,85%), Vox (del 4,26% al 7,69%) y Ciudadanos (del 10,90% al 4,73%).



►Coirós al 100 escrutado: El PP es la fuerza más votada en Coirós, que gobierna con mayoría absoluta en el Concello. Crece del 36,30% al 39,39%, un porcentaje similar al que se deja el PSOE, que pasa del 30,56% al 27,81%. Vox sube al tercer puesto con un 9,65% frente al 5,90% de abril. Les siguen Unidas Podemos (del 9,14% al 8,33%), BNG (del 4,32% al 5,70%) y Ciudadanos (del 10,30% al 5,44%).