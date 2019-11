Juego abierto para las autonómicas

A menos de doce meses de las elecciones al Parlamento de Galicia—siempre que no se produzca adelanto—tres expertos en comunicación y estrategia política coinciden en que se trata de "competiciones electorales" diferentes y que lo que pasó este 10-N no tiene porqué replicarse en la cita gallega. Los actores, los liderazgos y los temas de la campaña diferirán pero la proximidad de los comicios gallegos hace inevitable que la maquinaria electoral deba tomar nota de algunas claves en una partida que todos vislumbran muy abierta.

José Rama, doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid lo explica: "Es lo que se conoce como contaminación de arenas electorales, podemos pensar que lo que pase en elecciones generales es extrapolable a lo que pase en autonómicas, pero no es así, son arenas electorales totalmente distintas". Érika Jaráiz, del departamento de Ciencia Política y Sociología de la Universidade de Santiago recuerda que "cuando el sistema era bipartidista teníamos una serie de secuencias generales-autonómicas que permitían inferir que cuando en generales ocurría una cosa, en autonómicas iba a ocurrir otra que tenía que ver con aquélla". "Ahora la volatilidad es tan alta, los realineamientos de los electores tan importantes y el cambio en el sistema de partidos tan continuo"—indica— "que es imposible hablar de repercusiones. salvo por referencia a la generalidad".

Pablo Vázquez, experto en comunicación política es de la misma opinión, aunque matiza que si bien nunca se pueden "extrapolar automáticamente resultados", sí se pueden vislumbrar tendencias. Según su criterio el 10-N dejó dos ideas clave para la maquinaria electoral gallega: una, "la hegemonía del PP que consigue aglutinar en Galicia el voto de centro derecha" y otra, "el papel del BNG" que, según su criterio ha conseguido remontar el vuelo desde la entrada de Ana Pontón en 2016.

Para los expertos la partida está abierta. "Tenemos un juego en el que el Partido Popular parece que no ha tenido rival", asevera Rama mientras que Vázquez ve la partida "no terminada" porque habrá que ver, asegura, "qué ocurre a nivel nacional". "Hay que ver si para el PP gallego el mejor escenario nacional pudiera ser una abstención, un pacto de Estado que permita gobernar al PSOE" añade convencido de que este factor condicionará la agenda hasta las autonómicas, que según su criterio se verá afectada también por lo que ocurra con Alcoa o Endesa.

¿Cómo influirá el 10-N en la derecha? Uno de los argumentos que apunta Érika Jaráiz que "va a persistir seguramente en las próximas elecciones" es el rearme del Partido Popular al que habrá que sumarle el liderazgo de Feijóo, así como "la incapacidad de Vox o Ciudadanos para penetrar en territorio gallego". En la misma línea se manifiesta José Rama al asegurar que "los líderes de Cs no se dan cuenta de lo que importa en Galicia" y que, "salvo que haya muchos cambios el PP parece que sigue sin tener oposición". En cuanto a Vox, los expertos entienden que carece del poder de la institucionalización que tienen los populares en Galicia. Para Vázquez aglutina además "un voto muy rural de perfil de gente más envejecida y posicionamiento político más férreo". "El factor identitario, del discurso racista puede funcionar en una campaña de generales, no son temas que estén en la agenda social gallega", añade. Según este analista las campañas del PP tienen que ir por contrarrestar a Vox, "lo que le interesa es invisibilizar a Vox", dice.

¿Influirá en la izquierda? A Rama le resulta sorprendente "el suelo electoral que sigue teniendo Unidas Podemos", una estabilidad que "puede ser relevante" de cara a las autonómicas. Érika Jaráiz destaca por su parte "la resistencia del partido socialista, convertido tras el 10-N en el referente de la izquierda en Galicia" y el "ascenso del BNG". Para Pablo Vázquez "el PSdeG se configura como única alternativa posible al PP" en un contexto que ha variado ya que, según asegura "En Marea consiguió consolidarse como segunda fuerza hace cuatro años y ahora parece muy complicado que supere al PSdeG". La clave para los socialistas, defiende, está en rentabilizar el "enorme poder institucional que tiene al gobernar en ciudades importantes y en tres diputaciones". "Tiene que guardar mucho las formas con el BNG" aconseja, si lo que desea la formación de Gonzalo Caballero es alcanzar un hipotético gobierno de coalición.

Adelanto electoral, ¿sí o no? Los expertos coinciden en que la clave está en si Feijóo se presenta candidato o no. Rama defiende que "debe ser candidato y si no quiere serlo, debería ir anunciándolo ya". "La cuestión de liderazgo va a ser fundamental, Feijóo tiene una marca propia" apunta como bazas. Vázquez, por su parte, no espera que Feijóo dé ningún paso a corto plazo "dependerá de cómo evolucione el panorama nacional", afirma. "La estabilidad genera certidumbre, va a ligar la decisión a la capacidad de llegar a acuerdos entre partidos a nivel nacional", concluye. "Si Vox o Ciudadanos no consiguen representatividad, su única opción es obtener la mayoría absoluta".