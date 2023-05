Elecciones municipales en A Coruña: Bens y Nostián, territorio de maleza

En Bens y en Nostián los vecinos conviven con la actividad industrial diaria que se desarrolla en la refinería y en la planta de tratamiento de residuos, instalaciones que parecen hacer sombra a sus viviendas. Es la periferia de la ciudad, en núcleos de población reducida, donde las demandas de quienes allí residen son tan “importantes” como las que se proclaman desde el centro urbano, consideran los vecinos. Y en cambio, no son numerosas las reclamaciones que en Bens y Nostián se hacen a los candidatos a gobernar en A Coruña los próximos cuatro años tras las elecciones. Es común, y urgente, “que haya más limpieza”, coinciden en estas zonas.

Esta necesidad es “básica” y se concreta principalmente en la retirada de maleza de las aceras y de las proximidades de las casas, al estar estos barrios en enclaves rurales o muy próximos al campo. “Hay vegetación que invade las aceras y que en alguna zona llega a la calzada, por la parte de las naves de A Moura hasta el poblado de Bens. Se tarda en limpiar y muchas veces tienen que avisar los vecinos de cómo está esa zona para que vengan del Ayuntamiento a comprobar cómo está”, explica Gonzalo Lado Romero, presidente de la comunidad de vecinos de los chalés de Aluminio —no de la refinería, como insisten sus residentes—, muy próximos a las instalaciones de Repsol.

También “se levantan losas” en otras aceras del entorno, aunque el pavimento, reparado recientemente, se encuentra en un estado “aceptable”, detalla Lado. Donde él vive hay otras doce familias y predomina la “gente mayor”. Cada media hora suele pasar un autobús urbano y las paradas están “próximas” a las zonas residenciales, apunta el vecino, que no se queja de las comunicaciones con la red urbana más poblada.

En el núcleo de Bens, con vistas a la refinería desde otra parte del municipio, hay más viviendas, más de un centenar, conviven “mayores y jóvenes que trabajan en la ciudad” y se han rehabilitado construcciones en los últimos años debido a desplazamientos de población. Las carreteras sinuosas a través de Comeanda y Mazaido tienen facilidades de accesibilidad, pero las calles, estrechas, acumulan también maleza en algunos puntos, indican sus vecinos. Es la principal petición que hacen a los candidatos: limpiar.

En Nostián se sienten más “abandonados”. “La sensación general es de dejadez, de que estamos apartados. Aquí pasa lo de siempre, que se piden cosas básicas pero se nos olvida. Y lo fundamental es limpieza general, una petición de años. Que las calles estén más limpias, que se mejore el saneamiento, que se retire la maleza que toca las casas y la calzada. Las necesidades del día a día se quedan al margen. Solo cuando pasa algo en la planta de basuras de Nostián o hay algún problema con una tubería o el oleoducto en la refinería, sí se acuerdan de nosotros”, se queja el presidente de los vecinos de Nostián, Ángel Sánchez.

Lleva cuatro décadas viviendo en la zona y encabeza la asociación vecinal desde hace siete años. Algo más de medio centenar de casas hay en Nostián, donde viven unas 150 personas distribuidas en calles estrechas y empinadas. Terminar el proyecto de la parada del bus urbano, reparar el pavimento deteriorado, rematar el parque infantil, restaurar el lavadero vecinal, acabar otra fase de recogida de pluviales y que haya línea ADSL en el local social del barrio para usar internet son otras peticiones de los vecinos de Nostián.

Inés Rey (PSOE): "Continuaremos en la línea que llevamos a cabo en este mandato, con la renovación del saneamiento y la recuperación de viales y caminos. En la avenida de Finisterre crearemos dos rotondas, en los cruces de Gutemberg y Gambrinus, para mejorar la seguridad en ese punto. Actuaremos en los accesos a la cala de Bens, llevando también allí y hasta Suevos el carril bici. Además, mejoraremos también esta cala, que será también la primera playa canina del municipio".

Miguel Lorenzo (PP): "Plan de choque de limpieza y mantenimiento de espacios públicos. Mejora de la red de alumbrado público y del sistema de alcantarillado. Plan intensivo de limpieza de maleza en solares y de cunetas. Análisis y mejora de aceras y asfaltado de calles, así como acondicionamiento de caminos y mobiliario urbano. Plan integral de rehabilitación de edificios y viviendas para mejora de accesibilidad y eficiencia energética".

Xan Xove (Marea Atlántica): "É urxente reforzar a conexión dos núcleos de Bens e Nostián co resto da cidade, o que pasa obrigatoriamente por dotar aos polígonos de Agrela e Bens dun mellor transporte público e dunha contorna máis humanizada, accesible e segura. Atenderemos ao mentamento dos espazos públicos e ampliar o plan de coidado e arranxo de danos na calzada e nas beirarrúas. Crearemos unha estrada entre a estación depuradora de Bens e a refinería, para facilitar o tránsito de camións".

Francisco Jorquera (BNG): "Recollida diaria do lixo. Limpeza e adecuación da cala de Bens. Asfaltado das estradas e coidado constante do espazo público. Mellora do transporte público. Adecentamento dos camiños que conectan Bens con outros núcleos. Inclusión de Nostián e Bens na programación cultural e deportiva. Posta en valor do seu patrimonio: toponímico, os petróglifos e os seus bens etnográficos, como a fonte".

José Manuel Sande (Por Coruña): "Levaremos a cabo o parque infantil no núcleo de Bens que a veciñanza reclama. Aproveitaremos a nova concesión de transporte para mellorar o servizo en Bens e Nostián. Na Fontenova, recuperararemos as vivendas da Sareb que poden incluírse no programa de alugueiro social do Goberno central, completando de esa maneira a urbanización da rúa Dereitos Humanos, cuestión que leva anos reclamando a veciñanza".