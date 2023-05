La semana decisiva de la campaña electoral arrancó ayer con el debate organizado por Radio Coruña, en el auditorio de la Domus, con la presencia de los cabezas de lista del PP, Miguel Lorenzo; del PSOE, Inés Rey, que opta a la reelección; de Marea Atlántica, Xan Xove; y del BNG, Francisco Jorquera, que confrontaron proyectos e ideas de ciudad no solo para los inmediatos próximos cuatro años sino también para los siguientes.

A petición de la directora del programa A Coruña Opina, la periodista Isabel Bravo, se centraron en temas clave para la ciudad, como son el urbanismo y el problema del acceso a la vivienda, con la desafectación de los muelles interiores en el horizonte; las actuaciones en los barrios; la sostenibilidad y la movilidad y, finalmente, la ciencia, a raíz de la concesión a la ciudad de la sede de la Agencia Estatal de Seguridad en Inteligencia Artificial (Aesia), que derivó en un reproche al Gobierno local por haber prescindido de la Concejalía de Cultura durante este mandato y haber dejado en el aire —como le recordó Xan Xove— el futuro de Viñetas desde o Atlántico.

Durante el debate, se le dio voz para que explicasen sus propuestas también al candidato de Por Coruña —lista conformada por Podemos, Esquerda Unida, Alianza Verde e independientes—, José Manuel Sande; y al de Alternativa dos Veciños, Chema Paz Gago. También estaba invitado el líder de Ciudadanos, Manuel Moinelo, que declinó el convite de la radio.

El debate empezó con un tono afable que más tarde se recrudeció, con los candidatos calificando de “intensa” la campaña electoral y dejando claro que a algunos, como a Xan Xove, se le estaba quedando corta, y a otros, como a Jorquera, se le estaba haciendo algo más que larga —bromeó con que su equipo de campaña le obligaba a decir que estaba yendo todo “muy bien”—. Las fuerzas de izquierda —tal y como pronostica la encuesta realizada por DYM para Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA OPINIÓN— se ven gobernando tras la cita con las urnas del domingo y el PP se proyecta como ganador de las elecciones pero sin tener en quién apoyarse, así que, si se cumplen los pronósticos, según vaticinó ayer Lorenzo, el PP seguirá en la oposición cuatro años más, si no consigue una mayoría absoluta que ningún sondeo le da. Pidió, por ello, que los partidos de izquierda aclaren qué programa van a llevar a cabo en un eventual Gobierno tripartito o cuatripartito. Ese guante lo recogió Sande que, en su intervención, adelantó que entregará un decálogo a las fuerzas progresistas con propuestas a cumplir durante el próximo mandato.

Urbanismo. El BNG prometió ayer “hacer de Emvsa una auténtica empresa de vivienda” para poder facilitar el acceso a un hogar. Jorquera se comprometió también a “incrementar las ayudas a la rehabilitación” y a condicionarlas a que esas viviendas puedan entrar en el mercado de alquiler a un precio tasado y a ser “contundentes” con las administraciones que tienen competencias en materia de vivienda pública, como lo es la Xunta. Rey aseguró que, si sigue otro mandato más, continuaría con su propuesta de creación de 88 pisos en Xuxán (a 40 está obligada por el acuerdo del edificio Fenosa), con la subasta forzosa de los inmuebles en ruinas para que puedan ser rehabilitados y con el desarrollo de polígonos urbanísticos que generen 1.500 viviendas “para atender la demanda” existente. Para Lorenzo, la respuesta a este problema es agilizar la concesión de licencias y que “no tarden dos años”. “Nos comprometemos a construir 500 viviendas sociales”, apuntó. Xove puso el foco no solo en la construcción sino en que, en los últimos cuatro años, “se duplicó la vivienda turística en la ciudad”. Es por ello por lo que Marea propone, además de ayudas a la rehabilitación, repensar con los ojos y la legislación de 2023 los polígonos que están proyectados pero sin ejecutar, como el de Fariña Ferreño o el de As Percebeiras y, sobre todo, evitar que pase como en Someso, donde se hicieron las promociones de viviendas sin dotarlas de servicios básicos.

Muelles interiores. Poco debate en este punto, ya que todas las fuerzas políticas están de acuerdo —y así lo votaron en sesión plenaria en septiembre de 2021— en que lo mejor sería la condonación de la deuda a la Autoridad Portuaria por la construcción de la dársena exterior de Langosteira. Rey reivindicó ayer que había sido el PSOE quien había desbloqueado la apertura de los muelles y quien había logrado el acuerdo con la Autoridad Portuaria para que se realizasen actividades culturales y conciertos en los muelles interiores, incluso, los fondos europeos para la construcción del enlace por tren al puerto exterior. El BNG se comprometió a reformar el plan general para que el puerto no deje de ser “motor económico” de la ciudad y a crear un consorcio o un ente análogo que gestione la reconversión de los muelles. Lorenzo reivindicó como su proyecto que los jardines de Méndez Núñez se unan al puerto y que los terrenos sean públicos para “esparcimiento” de los ciudadanos y se mostró favorable a cambiar los convenios de 2004, que siguen todavía vigentes. A la pregunta de con qué dinero se realizarían estos proyectos, el líder del PP contestó que “la financiación se busca” y que “si no hay ambición, no hay financiación”. Xove reivindicó que había sido Marea quien había impedido que el Concello pagase 15 millones de euros por los muelles y puso el foco en que hay que abrir la ciudad al mar y crear grandes equipamientos en estos terrenos que, una vez más, defendió que son “públicos”.

Barrios. En este punto, los partidos de la oposición, PP, Marea y BNG se mostraron de acuerdo —aunque con diferentes argumentos— en que es necesario invertir en los barrios para evitar que haya desigualdades. El PP centró su discurso —tal y como lo hace su partido a nivel estatal— en la ocupación ilegal de viviendas y en que las calles están sucias y son inseguras; Marea propuso un empujón a obras comprometidas pero no realizadas como la biblioteca de Novo Mesoiro o una escuela infantil en Xuxán, la reforma del mercado de Santa Lucía o la inversión en la modernización de las instalaciones deportivas. Jorquera propuso un plan integral de actuación en los barrios y aplicar la tasa Amazon, para potenciar el comercio de proximidad. Ante estas peticiones, Rey reivindicó que, durante su mandato, se habían abierto el polideportivo de O Castrillón, O Remanso, las naves de Metrosidero, que había prohibido el botellón en Méndez Núñez, que habían creado zonas verdes y también que “por primera vez en muchos años” operarios municipales había ido a Bens para acometer mejoras en el saneamiento.

Movilidad y sostenibilidad. Marea se comprometió ayer a la creación de una empresa pública de transporte, aprovechando que la concesión de Tranvías acaba en 2024; también a potenciar BiciCoruña y a abordar el transporte desde una perspectiva metropolitana. Afeó, además, al Gobierno local que acabase el mandato sin sacar a concurso la gestión de Nostián. El Partido Popular aseguró que no se podía municipalizar el servicio de transportes y animó a “trabajar con el Consorcio” para decidir qué modelo de gestión de residuos quiere y a “no crear problemas”. Propuso, eso sí, bus gratuito para menores de 25 y mayores de 65. Jorquera se comprometió a reformar el mapa de líneas de bus para conectar los barrios entre sí y con los hospitales y los centros de trabajo, a ampliar los horarios y a “estudiar la viabilidad” de la creación de una empresa pública de transporte, ya que es precisa una gran inversión para poner en marcha este proyecto y queda poco tiempo. Rey defendió que, durante su mandato el precio del autobús bajó —por el plan del Gobierno central de invertir en este fin fondos europeos— y también que se había avanzado en la implantación de BiciCoruña, en la peatonalización y el calmado del tráfico.