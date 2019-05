El debate de TV3 con Puigdemont y Junqueras, pendiente de la decisión de la cárcel de Soto del Real

El cabeza de lista de JxCat a las europeas, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha celebrado que el candidato de ERC, el exvicepresidente Oriol Junqueras, pueda estar en el debate electoral del martes en TV3, y ha añadido que él también estará.

"Si él está, yo también estaré allí. Y me emociona mucho estar allí con él. No nos dividirán", ha dicho este lunes en un tuit recogido por Europa Press tras la decisión de la Junta Electoral.

Ha añadido que él no hubiera participado en el debate si Junqueras no obtenía permiso para participar: "No sería justo, no queremos una ventaja fruto de la represión", y ambos estarán telemáticamente.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha avalado este lunes que el candidato de ERC a las elecciones europeas, Oriol Junqueras, y el número 2 de JxCat, Toni Comín, participen en el debate electoral de TV3 por vía telemática -el primero está en prisión preventiva y el segundo en Bélgica-.

"No puede prohibirse la participación en el debate por vía telemática, si bien deberán extremarse las cautelas para que esa circunstancia no comporte ventajas para ninguno de los candidatos", expone la resolución del órgano electoral, recogida por Europa Press.

En el caso de Junqueras, la Junta matiza que la prisión de Soto del Real asegura que la participación del candidato en un debate así resultaría "gravemente perturbador" para el funcionamiento del centro, por lo que abre la puerta a que la cárcel pueda plantear objeciones.

La participación o no de Junqueras determinará, en todo caso, si quien interviene o no por parte de JxCat es Comín o Puigdemont.