La abstención gana en Canarias: seis de cada diez isleños no van a votar

Se veía venir y se cumplió el pronóstico. La abstención ganó las elecciones. Y eso que los candidatos emplearon todas sus fuerzas en repetir una y otra vez la importancia para las Islas de estas elecciones europeas. De hecho, el 70% de la legislación que se adopta en la Eurocámara afecta al Archipiélago, como ayudas a la agricultura, a la pesca, la bonificación a los viajes entre Islas y con la Península... Pero ni ese argumento ni cualquier otro, como la reiterada frase de que «Canarias se la juega» logró llegar al corazón de los isleños.

Casi seis de cada diez canarios se quedó en casa, se fue a la playa o aprovechó el domingo para darse una vuelta campestre, mientras las urnas se quedaban medio vacías y España se teñía ayer de azul (solo en Canarias, Cataluña y Navarra venció el PSOE).

La abstención en las elecciones europeas alcanzó el 59,29%, casi 11 puntos más que en los comicios de 2019, donde el 48,57% se quedó en su casa. No obstante, las anteriores elecciones coincidieron con las autonómicas, insulares y locales de 2019 por lo que la abstención se rebajó.

Pero comparando con 2014, se ha producido un alza de votantes. Entonces la abstención fue nada menos que del 62,26%, tres puntos más que en los actuales comicios, pero Canarias fue la segunda comunidad con menor participación del Estado, solo por detrás del 63,54% de Baleares.

En esta ocasión ha ocurrido lo mismo. Baleares es la comunidad con mayor abstención (un 60,91%), sin contar con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que tuvieron un 67,34% y un 66,83% respectivamente. Y ocurrió lo que auguraban los expertos. Las elecciones europeas quedan como muy lejos y aunque todos los candidatos han centrado su mensaje en que hay que acudir a las urnas la realidad es que la mitad de la población censada no se ha movilizado.

En las Islas, 1,8 millones de ciudadanos tenían derecho a votar, entre españoles residentes en Canarias, españoles residentes en el extranjero y europeos no españoles residentes en las Islas. De ellos, 922.506 están censados en la provincia de Las Palmas y el resto, 920.244, en la de Santa Cruz de Tenerife, donde la cifra de ciudadanos europeos no españoles con derecho a voto (25.777) dobla a la de la provincia oriental (12.634). Pues en Canarias, un 59,29%, 991.846 personas decidieron no ir a votar, frente a 681.000 que sí despistaron el voto en las urnas ( 40, 71%).

Las Palmas con más abstención

Por provincias, hubo mayor abstención en la de Las Palmas con, un 59,92% (517.549 personas no fueron a votar), pero no con mucha diferencia de la de Santa Cruz de Tenerife, donde dejó de acudir a las urnas el 58,61%, 474.297 personas.

Las islas que peor se comportataron fueron Fuerteventura y Lanzarote de la provincia oriental, y La Gomera y El Hierro de la occidental. De hecho, en Fuerteventura hubo una abstención del 88,62%, la más alta de Canarias, seguida de Lanzarote con un 66,35% de personas que no acudieron a votar. En Gran Canaria 395.799 canarios no depesositaron su voto en las urnas (un 57, 97%). En cuanto a la provincia occidental, en La Gomera el 64% de a población (10.959 personas) dejaron de ir a la cita electoral. Es llamativo porque en 2019 la abstención fue del 29,38%.

En El Hierro no votó el 60,46%. Solo acudieron a las urnas 3.508 personas (un 39,53%). La Palma también tuvo una alta abstención, un 57,81%, y en la isla de Tenerife el 58,53% tampoco fue convencido para ir a votar, es decir, nada menos que 419.479 personas.

En el conjunto de España

La participación en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas ayer en el conjunto de España fue del 49,2% 10 puntos menos que en Canarias pero también registró una caída de 11,5 puntos con respecto a los comicios a la Eurocámara de 2019, cuando coincidieron con las municipales y autonómicas, pero un 5,4% más que en 2014, convocadas en solitario.

En todas las comunidades autónomas ha descendido la participación respecto a 2019, especialmente en Extremadura, donde bajó 19,77 puntos, por delante de Castilla-La Mancha y Cataluña, donde se redujo más de 17 puntos, además de en las ciudades autónomas de Ceuta (-20,31) y Melilla (-21,64). Pero si se compara con la participación de 2014, cuando las elecciones europeas se celebraron en solitario, la participación solo bajó en Cataluña, en concreto 2,65 puntos, en tanto que subió en el resto, más en Asturias (11,98 puntos) y Galicia (11,83).

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, lamentó ayer que la «polarización» de los partidos estatales en las elecciones europeas ha lastrado la participación. El presidente del PP, Manuel Domínguez, admitió que los políticos no han hecho la suficiente pedagogía para que los votantes acudieran a la urnas en estas elecciones.