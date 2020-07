Feijóo, a quienes le critican por tapar las siglas del PP: "Mi candidatura no es solo de un partido político"

"Mi programa electoral, posicionamiento, discurso y candidatura no es solo de un partido, sino que es un punto de encuentro de centenares de miles de gallegos que creen que lo mejor es tener un gobierno acreditado", defendió ayer Alberto Núñez Feijóo, en respuesta a quienes cuestionan que esconda las siglas del PP en su campaña. Fue durante su participación en un encuentro telemático de Nueva Economía Fórum.

El líder popular busca el apoyo de los votantes de centro y progresistas, no solo conservadores para blindar su mayoría absoluta. Defiende que si no logra el apoyo "de votantes del PSOE en municipales, europeas o generales", no podrá obtener "la mayoría suficiente" para un cuarto mandato.

"Si fuese un especialista en marketing, felicitaría al PP porque hemos conseguido que todo el mundo hable de las siglas, del PP. Y en Galicia no existe nadie que no sepa que soy del PP, que mi nombre y mi apellido están ligados a él desde hace 14 años como presidente del partido en Galicia y, desde hace 11, como presidente de la Xunta", justificó el cabeza de cartel de los populares gallegos.

Siglas del mismo tamaño

También explicó que las siglas tienen el "mismo" tamaño que en anteriores convocatorias, y lo atribuye a que él se presenta como "un presidente de la Xunta y no accidental, un presidente en el que los gallegos han confiado 11 años consecutivos", y con el compromiso de gobernar para "todos".

"Para mí la prioridad es Galicia y después mi partido. El PP es un instrumento a favor de un pueblo y yo quiero ser presidente de la mayoría de los gallegos, también de los que no saben a quién votar", remarcó.

El presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección también restó importancia a la ausencia de la portavoz de su partido en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en su campaña. Sus discrepancias en cuanto al discurso y la estrategia que debe seguir al PP nacional son conocidas. Feijóo argumentó que tampoco ha acudido el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, y de Álvarez de Toledo dijo que "conocimiento, valentía y criterio no se le pueden negar". "Es la portavoz elegida por el presidente (Pablo Casado) y es mi portavoz", agregó.

Sobre la ocultación de siglas del PP, también se pronunció Pablo Casado, quien dijo: "Feijóo es sinónimo de PP y sinónimo de Galicia". "Y estos debates sobre las siglas o no siglas son los mismos que se hacían con Fraga y Aznar y con Feijóo y Rajoy", añadió.