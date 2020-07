Ábalos admite que el resultado en Galicia es "insuficiente", pero valora la mayoría con el PNV en Euskadi

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tildó anoche de "insuficiente" el resultado obtenido en las elecciones gallegas, pero valoró que en Euskadi se vaya a poder reeditar la coalición de gobierno con el PNV, alcanzando una mayoría absoluta que hasta ahora no tenían.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez felicitó por Twitter a Alberto Núñez Feijóo y a Íñigo Urkullu por los resultados. "Enhorabuena por sus victorias. La ciudadanía les ha otorgado su confianza para seguir gobernando los próximos años. Como en el resto de España, necesitamos gobiernos que trabajen por todos y todas por la reconstrucción de nuestro país. Avancemos unidos".

También resaltó a Gonzalo Caballero y a Idoia Mendía "por vuestro trabajo". "Los votos socialistas siempre estarán al servicio del progreso en ambas comunidades".

José Luis Ábalos, en una comparecencia en la sede del partido en Ferraz, achacó el estancamiento del partido en ambos territorios --solo en Euskadi gana un diputado, pasando de nueve a diez, mientras en Galicia se queda con catorce los mismos que en 2016- a la estrategia de "derribo" que la oposición ha puesto en práctica contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia.

También atribuye al PP la subida de los nacionalismos que se nutren, a su juicio, de la estrategia de confrontación de los populares. "Cuando se polariza en temas territoriales, todo el nacionalismo sale beneficiado", apuntó.

En todo caso, destacó que, pese a esta estrategia, los socialistas no sufran un desgaste, cosa que sí ha sucedido con Unidas Podemos, que desaparece del Parlamento gallego, con su marca Galicia en Común y pierde cinco escaños en Euskadi. Ábalos vinculó esta caída de Unidas Podemos a su entrada en el Gobierno de coalición, por la que acusa un desgaste más notable para un partido que solía atraer al voto de protesta y que, en esta ocasión, rentabilizan otras formaciones. Fuentes socialistas admiten que el caso Dina -investigación sobre el supuesto robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham- tampoco ha ayudado a la campaña de los morados, como tampoco las rivalidades internas entre la formación y sus marcas regionales.

Ábalos ha admitido que el desplome de Podemos, especialmente en Galicia, merece "una reflexión" y sobre el hecho de que ese voto vaya a BNG y Bildu, culpó a los populares de utilizar estrategias que acaban beneficiando el crecimiento de los nacionalismos de izquierdas.

El secretario de Organización del PSOE también resaltó que estas elecciones han sido "atípicas" al coincidir con la pandemia de coronavirus y destacó su carácter autonómico que responde además a unas comunidades autónomas muy singulares.

Ahora bien, a pesar de su carácter autonómico, quiso resaltar el fracaso de la estrategia que planteó en Euskadi el líder del PP, Pablo Casado, imponiendo a Carlos Iturgaiz como candidato de una coalición con Ciudadanos, que se ha estrellado al pasar de nueve a cinco escaños. Ábalos ha llamado a Ciudadanos a que reflexione sobre este hecho, porque "cada vez que se acerca más al PP, las cosas no le van bien". Ábalos también puso de relieve que la mayoría absoluta que consigue reeditar Alberto Núñez Feijóo en Galicia la ha conseguido distanciándose de Casado con un discurso más moderado y desdibujando las siglas del PP nacional en su campaña.

El dirigente socialista ha insistido en poner en valor el "aguante" del PSOE frente a la estrategia de derribo del Gobierno y de "estigmatización" de los responsables que han estado al frente de la pandemia. "No hemos triunfado, no son los datos por los que hubiéramos peleado pero son los que tenemos", ha dicho el secretario de Organización, que ha insistido en que no se acusa el "desgaste" que otros, en referencia al PP, esperaban para los socialistas.

Y ha dicho a los de Casado que precisamente su partido en Euskadi se ha desplomado de once a cinco diputados, "y uno es de Ciudadanos" mientras que el PSOE sigue siendo "necesario para la gobernabilidad de Euskadi" y en Galicia hay una presencia institucional importante porque prácticamente el poder municipal es socialista.

"No hemos ido para atrás, como mucho nos hemos atascado", dijo el secretario de Organización del PSOE, al tiempo que ha reiterado que la ofensiva de estos meses del PP no ha tenido el efecto deseado.