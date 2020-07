Euforia, desencanto y esperanza

Los resultados de las elecciones nunca son extrapolables, no se puede pensar que lo que pasa en el Estado o en un Concello se va a replicar en otro feudo, pero sí que marca tendencias y apunta hacia dónde puede moverse la balanza en la siguiente cita con las urnas. Estos comicios se han cerrado con la cuarta mayoría absoluta del PP, aunque tienen, de todos modos, una lectura en clave local y de tensión de fuerzas. Y es que Marea Atlántica, que iba en estas elecciones enmarcada en la candidatura de Galicia en Común se ha quedado sin representación en el Parlamento gallego. El PP que no consiguió los votos suficientes para gobernar en la ciudad, cuenta ahora con su cuarta mayoría absoluta en la Xunta, el BNG experimenta una gran subida y se convierta en segunda fuerza, por delante del PSOE que no rentabiliza la Alcaldía, al perder 17.000 votos con respecto a las municipales.

▶PP. El Partido Popular extiende el triunfo de Alberto Núñez Feijóo en las autonómicas a todos los rincones de Galicia y en A Coruña, pese a sumar casi 3.000 votos menos que hace cuatro años, los populares encuentran un lugar clave para que el presidente revalidase su mandato. "El Partido Popular ha ganado las autonómicas y también las elecciones en nuestra ciudad. Quiero dar las gracias a los más de 51.000 coruñeses que han dado su apoyo al presidente Feijóo. No se ha podido hacer una campaña mejor que de nuevo ha dado un triunfo casi arrollador. Es una victoria vital para Galicia y para el futuro de A Coruña. Su compromiso con la ciudad ha hecho que subiera el porcentaje de apoyo al PP, que supera el 46%, tres puntos más que en 2016. Ha ganado el mejor candidato y el mejor proyecto. Eso lo sabían hasta quienes no nos han votado", evaluó tras los resultados el presidente de la gestora del PP en A Coruña y concejal, Martín Fernández Prado, acompañado de sus compañeros de Corporación en Palexco.

▶BNG. El concejal del BNG en A Coruña Francisco Jorquera explicó ayer que su formación no podía dar la noche por buena, a pesar del aumento en los apoyos recabados por la candidata nacionalista, Ana Pontón, ya que el objetivo final, era desalojar a Alberto Núñez Feijóo de la Xunta y no lo lograron. "No puedo valorar que el PP retenga la mayoría absoluta. En el BNG estamos enormemente satisfechos por el resultado histórico de nuestra formación política, que superamos en número de escaños nuestro mejor resultado en unas elecciones gallegas. El BNG es claramente segunda fuerza política, la que va a liderar la oposición. En ese excelente resultado tuvo una contribución especial la ciudad de A Coruña. No solo somos claramente la segunda fuerza política sino que casi multiplicamos por cuatro, en porcentaje, los resultados que alcanzamos en las autonómicas de 2016. Uno de cada cuatro coruñeses y coruñesas votó al BNG, por lo tanto, me siento muy satisfecho de que A Coruña fuese un importante motor de esta subida del BNG y que sepan que, desde hoy [por ayer], vamos a trabajar para hacer posible una alternativa al PP dentro de cuatro años y que estará liderada por Ana Pontón", explicó ayer Jorquera, en la misma línea que la candidata nacionalista, en su intervención una vez se habían avanzado los resultados de los comicios.

▶PSdeG-PSOE. El "desencanto" cubrió el clima de esperanza que imperaba en las filas socialistas antes de conocer los resultados electorales. Al PSOE le disgustó el nuevo triunfo de Feijóo y en A Coruña, donde gobierna, le sorprendió que el BNG fuese la segunda fuerza política más votada. "Hay que saber perder para saber ganar. Haremos un balance y análisis por provincia y municipios, para aprender de lo que no se hizo bien. Esperábamos que hubiera un cambio en Galicia y una mayoría progresista que fuera alternativa al PP. Me sorprendió el resultado en A Coruña, con mucha fuerza del BNG y el PSOE por detrás. Habrá que valorar en qué no pudimos llegar a la gente y por qué no calaron tanto las propuestas", comentó Eva Martínez Acón, secretaria general de la ejecutiva del PSOE en A Coruña. "No se consiguió lo esperado pese a tener un magnífico candidato, muy formado y muy preparado. Creo que Gonzalo Caballero tiene futuro político y confío en que repita dentro de cuatro años", añadió Acón.

▶Galicia en Común. En A Coruña, Galicia en Común está representada por Marea Atlántica. Su coordinadora, tras haber recibido los malos resultados, comentaba ayer que abrirá un "tiempo de reflexión" sobre lo acontecido. "Galicia precisa un cambio y esta noche tampoco se produjo. Nada que celebrar, por tanto. Desde la coordinadora de Marea Atlántica abrimos, con la convocatoria de nuestra asamblea en los próximos días, un tiempo de reflexión al que los resultados de la coalición, pésimos, sin paliativos, nos obligan", comentaron ayer los miembros de la coordinadora de Marea Atlántica, que tendrán que leer también los resultados de las elecciones en clave local.

▶Grupo mixto. La concejal ahora del Grupo Mixto, Mónica Martínez, que se presentó con Ciudadanos a las elecciones locales explicó ayer, tras los desastrosos resultados de su antigua formación, que no había obtenido más respaldo por la falta de proyecto para Galicia. "Lo que demuestran estas elecciones es que Ciudadanos carecía de proyecto político en Galicia. Para hacer campaña en Galicia había que tener propuestas, había que tener programa y había que trabajar durante cuatro años y no solo durante la campaña y apoyarse en el trabajo municipal", afirmó la edil, que dejó Ciudadanos el mes pasado.