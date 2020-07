Feijóo: "No me confundí al apostar por Galicia; mereció la pena para siempre"

Radiante compareció Alberto Núñez Feijóo en la noche electoral. Su familia y un centenar de simpatizantes y cargos del PP le arropaban en un hotel a las afueras de Santiago. Ante tamaña victoria, no se cansó de lanzar agradecimientos por la confianza que los gallegos depositaron en él. Y en este escenario no quiso pasar por alto la reflexión personal que hizo cuando se planteó dar el salto a la política nacional para relevar a Mariano Rajoy. "Lo cierto es que no me confundí cuando aposté por Galicia y esta noche tengo claro que esa apuesta mereció la pena para siempre", proclamó el candidato del PP, de la misma forma que se comprometió a gobernar para todos y a no poner a nadie ni a nada por encima de Galicia hasta el final de su mandato, reconociendo que su objetivo es acabar la legislatura.

Con cuatro mayorías absolutas ha igualado ya a Manuel Fraga en victorias. "Me parecía imposible conseguir una cuarta mayoría absoluta y máxime en medio de una pandemia", soltó aún cuando un escaño del PP estaba bailando. Pero daba igual, porque la absoluta no corría ningún riesgo.

Consciente de su hazaña -"esta emoción no es fácil de describir", dijo-, confesó que tiene más fuerzas e ilusión que nunca por retomar el gobierno de la Xunta, a pesar de que quedan por delante meses de severas consecuencias derivadas del coronavirus. "Me voy a dedicar a Galicia con más determinación, ahínco y ganas que en los tres anteriores mandatos", prometió.

En su intervención se propuso "gobernar para todos", incluso para los que no le votaron, a los que les trasladó que pueden tener la "tranquilidad y seguridad" de que siempre pondrá a Galicia por delante y que no creará ningún problema en Galicia y que contribuirá a la convivencia de España. A Pedro Sánchez, con el que habló por teléfono, le garantizó que seguirá siendo un presidente autonómico "constitucional y leal". Y también tuvo buenas palabras para Pontón y Caballero por la colaboración que le brindaron.

No se olvidó de los 619 fallecidos por el Covid-19 ni de los que ayer no pudieron votar por dar positivos en las pruebas. Anunció que pronto habrá buenas noticias y que como primeras medidas remitirá al Parlamento gallego, el Plan de dinamización de la economía de Galicia y también convocará la mesa de diálogo social. Feijóo dedicó su triunfo a todo el PP de España y a Pablo Casado, por confiar en él y acabó su comparecencia jugando con el lema de su campaña "Galicia, Galicia, Galicia" para acabar diciendo, "y por cuarta vez, Galicia".