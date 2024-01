La portavoz nacional y candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, hizo ayer un llamamiento a “soñar” a los gallegos, asegurando que la victoria en los comicios autonómicos del próximo 18 de febrero está “a un puñado de votos, que pueden cambiar la historia de este país”. “Si queremos resultados diferentes, tenemos que apostar por algo diferente”, resaltó durante su intervención en la convención nacional del partido.

Arropada por una marea nacionalista formada por más de un millar de personas, Pontón entró en el hall del Multiusos do Sar, en Santiago, entre gritos de “presidenta” en el último gran acto del BNG antes del inicio de la campaña, que da comienzo formalmente el día 2 de febrero. Subida al escenario y rodeada de los suyos, lo primero que hizo fue pedir a los presentes que pensasen en un 19 de febrero, día posterior a la votación en las urnas, “con una nueva energía que recorra el país”. “Hay momentos en que la historia se puede tocar con las manos y muchas manos juntas pueden moldear la historia de un país para darle una nueva forma. Este es uno de esos momentos”, aseguró.

Pontón quiso así lanzar un mensaje de “esperanza” situándose como la alternativa del “cambio”. Una vez más, repitió que, de alcanzar la Presidencia, gobernará “con las manos libres” y sin que “nadie me ponga límites desde Madrid, ya que solo me van a dar órdenes los gallegos y las gallegas”. “Sé quién soy, para qué estoy aquí, y a quién me debo”, sobresalió con énfasis la jefa de filas del Bloque.

Su objetivo ahora es mejorar los datos del año 2020, que ya fueron históricos para el BNG, consiguiendo 19 diputados que lo colocaron como segunda fuerza política en el Parlamento de Galicia, tan solo por detrás del Partido Popular y adelantando así a los socialistas. Por ello, Pontón explicó a los gallegos que “no importa qué papeleta” hubiesen cogido en otras elecciones, mostrándose convencida de que serán “muchas” las personas que elegirán la del Bloque por primera vez este 18 de febrero para conseguir “un país puntero y vanguardista”. En su intervención, la candidata al Ejecutivo autonómico también tuvo palabras para el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y señaló que “cuanto más nos ataca el PP es que mejor vamos”. Así hizo referencia al anuncio hecho esta misma semana por el candidato popular, que prometió alcanzar las 8.000 viviendas públicas para el año 2028, de alcanzar de nuevo la Presidencia de la Xunta, después de totalizar “22” desde 2015. “Alfonso, tanta trola xa non cola”, advirtió Pontón acerca de las promesas del popular.

Avisó de que está “en juego la Galicia de la próxima década” e instó a apoyar “un gobierno del BNG y un futuro para la gente y derrotar a Rueda y a Feijóo de una tacada”. Pontón cerró el acto entre aplausos de sus filas y visiblemente emocionada. Así, quiso mandar un mensaje de que su labor “va por todas las mujeres”, al tiempo que apeló a “darlo todo” en las tres semanas que restan para las elecciones para no tener que “arrepentirse” el día 19 de febrero.