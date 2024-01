Cataluña se antoja como una sombra permanente en la campaña electoral gallega que arranca mañana. El candidato del PP y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, alertó de que solo su formación garantiza un blindaje frente al riesgo de convertirse en la citada comunidad. “Necesito una mayoría, no me vale otra cosa para hacer todo lo que necesito. No me gustaría que Galicia se convierta en lo que pasa en otras partes de España”, expuso ayer en un desayuno informativo en Pontevedra, en el que estuvo acompañado del líder de su partido en la ciudad, Rafa Domínguez.

Rueda defendió la gestión de su partido durante los últimos 15 años, que contrapuso con la del bipartito PSdeG-BNG, que apenas gobernó entre 2005 y 2009. Como aval de sus propuestas, apuntó a las rebajas fiscales. “Hay un ahorro en el IRPF de 483 euros por las rebajas que ha ido haciendo la Xunta en los tramos autonómicos”, indicó, según informa Europa Press. En esa línea, sacó a colación medidas como las rebajas en el transporte público para los menores de 21 años y los mayores de 65 y la intención de que el próximo curso las matrículas sean gratuitas para todos los alumnos en todos los cursos. También se refirió a las visitas en precampaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que anunció nuevos encargos para los astilleros de Navantia en Ferrol o la red de muy alta tensión eléctrica para Stellantis. “Ojalá sea verdad, benditas elecciones”, ironizó. En clave local, el candidato subrayó el avance que supondrá para Pontevedra el gran hospital Montecelo, y aludió a compromisos de cara al futuro como el dragado de la ría aunque recordó que “la autorización no depende” de la Xunta, sino que es la administración central la que debe permitir el punto de vertido de los lodos. “Espero que el año que viene tengamos autorización”, confió. Finalmente, destacó su intención de crear más suelo industrial en la ciudad e impulsar la recuperación de la Finca de Lourizán o la rehabilitación del convento de Santa Clara, que recibirá 6 millones de euros.