“Encantaríame ter ese superpoder das ‘Embruxadas’: poder parar o tempo”

De pequena quería ser correspondente de guerra, pero cambiou o xornalismo pola política e o 18-F aspira a converterse na primeira muller presidenta da Xunta e na primeira nacionalista á fronte do Goberno galego. Paseando pola praia de Samil en Vigo, esta lucense de Sarria déixanos que a coñezaos un pouco máis.

Un truco para relaxarte nos días de campaña?

Rir e xogar coa miña filla.

O conto favorito para lerlle á túa filla.

As xirafas non poden bailar. É un conto precioso para educar no respecto á diferenza.

E nalgún momento lle ofreces á túa nena o móbil ou a tableta para entretela?

Algunhas veces lle deixamos o móbil para que vexa dibus, pero témolo moi controlado. Hai que afastar aos nenos o máximo posible das pantallas.

E ti usas as redes sociais para entreterte?

Procuro que o menos posible, pero si que me gusta moito o Instagram. É unha rede diferente a Twitter que ás veces é un pouco máis agresiva, máis hater. Instagram paréceme un espazo moi amable.

Como afrontas ti eses haters?

Ao principio si que me afectaban certos comentarios, porque me parecían moi ferintes. Agora xa teño capacidade para distanciarme e sei que hai moitos perfís que non son reais.

Tiveches algunha vez a necesidade de ir a terapia?

Afortunadamente non. Son unha persoa moi optimista e moi racional e procuro coidar esa parte da miña vida, ter moita capacidade de pensar como me sinto e de aceptar os meus sentimentos, pero si teño na miña contorna persoas que necesitaron ir. É importante que normalicemos os problemas de saúde mental.

Cando foi a túa última saída nocturna?

A última saída nocturna foi coas miñas amigas de Sarria. Unha delas tiña que enfrontarse a unha operación de cancro e fomos cear xuntas. Foi moi emocionante. Pasámolo moi ben, rimos moitísimo.

Cando estudabas en Santiago, eras máis de Avante ou do Tarasca?

Tiven épocas Avante e épocas Tarasca. Sempre pisei bastante a noite, aínda que tamén cumpría polo día.

Algún recordo embarazoso desas saídas nocturnas?

A noite sempre ten episodios nos que dis “en fin, non era necesario chegar ata aquí”.

Algún machismo ou micromachismo que viviras recentemente?

Feijóo cando dixo no Parlamento “a señora Pontón está moi necesitada.” E nesta campaña pasoume que nunha xuntanza quizais me puxen un pouco máis enérxica do que fago habitualmente, e un señor que estaba ao meu lado díxome: “Cando sacas carácter, aínda estás máis atractiva”. No ano 2024, aínda temos que aturar este tipo de comentarios.

Algún micromachismo que ti tiveras ou teñas integrado?

Quizais ás veces as mulleres facemos máis comentarios sobre como visten as mulleres que os homes. Eu intento testearme todo o que podo, e reeducarme todo o que podo.

Que dixeron os teus pais cando lles dixeches que te querías dedicar á política?

Con 16 anos díxenlles que me ía afiliar a Galiza Nova, e miña nai díxome “non o fagas”. O meu pai pediume que tivera moito coidado porque neste país morrera moita xente polas súas ideas políticas. Nese momento non o entendín, pero despois cos anos si que pensei“uff, que pegada tan profunda deixou o franquismo na nosa sociedade”.

Imaxinas a túa vida fóra da política?

Si, claro. Fago moitas cousas fóra da política e teño moitos proxectos persoais e profesionais aparcados, pero teño unha gran vocación de servizo público.

De pequena querías ser correspondente de guerra?

Si.Dubidei moito se estudar Xornalismo ou Políticas. En certa maneira, o xornalismo tamén ten que ver coa política, porque tes unha responsabilidade social, aportarlle á sociedade información, coñecemento.

Marta Lois foi profesora túa na Universidade? Que tal era?

Só me deu clase dunha materia. Ela estaba empezando. Eu xa tiña moita inquedanza co feminismo e fixera un traballo sobre ese ámbito, que ela controlaba moito, entón, para min, estivo moi ben.Tamén Pedro Puy foi profesor meu.

Que tes de fondo de pantalla?

Unha foto da miña filla. Bótoa moito de menos, entón, cando miro o móbil digo, “aí, está Icía”.

Os artistas que máis escoitas.

Fillas de Cassandra e As Tanxugueiras porque Icía está enganchada a elas.

Viño ou cervexa?

Viño.

Polbo ou churrasco?

... Polbo.

Discoteca ou orquestra?

Discoteca.

Unha orquestra á que non podes faltar?

Panorama e o Combo Domincano están aí petándoo.

Canto vale un litro de aceite?

De xirasol ao redor dos dous euros e medio ou tres euros, e de oliva virxe extra, entre nove e dez.

Un libro?

Infamia de Ledicia Costas.

Os emojis que utilizas máis en WhatsApp?

O de rir. O de rir a escachar e o de OK.

Se puideses ter un superpoder, cal sería?

Encantaríame o das Embruxadas, poder parar o tempo.

Sabes que é ter beef?

Cando tes conexión con alguén?

E servir cona?

Non lembro.

E PEC?

Cando algo está xenial, non? Que che encanta. É por el culo.