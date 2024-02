Jácome versiona a 'Village People' para llevar a Ourense "a la Xunta": "¡Oye tú, oye tú, ourensano decides tú!"

"¡Oye tú, oye tú, ourensano decides tú!". Así se dirige a sus vecinos de la provincia el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, quien ha optado por versionar --acompañado de otros dirigentes de Democracia Ourensana (DO)-- el mítico 'In the Navy', de 'Village People', para pedir el voto con el compromiso de llevar Ourense "a la Xunta".

El vídeo ha sido difundido en redes sociales por el propio regidor, quien busca el apoyo el 18 de febrero para la candidatura por Ourense que DO presenta encabezada por su teniente de alcalde, Armando Ojea.

En el vídeo, Jácome arranca con una apelación directa a los ourensanos que verbaliza él mismo: "¡Oye tú! Ourensano decides tú!". A renglón seguido, con imágenes del 'Entroido' y de distintas localidades de Ourense, a las que se menciona en la canción --de Ourense a O Barco, O Carballiño o A Ribeira Sacra--, la canción llama a unir el voto a DO y a que "no falte nadie" de la provincia.

"¡Vamos Ourense!", proclama el regidor, antes de que, a varias voces, se proclame: "¡A la Xunta! ¡Ourense va a decidir! ¡A la Xunta! ¡Ourense va a resurgir! En la Xunta. Ourense debe elegir. ¡Democracia Ourensana sí!"

Durante el vídeo, que concluye con una imagen de 'Vota DO. Democracia Ourensana. Ourense primeiro', el regidor aparece en varios momentos, en varios de ellos con miembros de su candidatura autonómica, incluido el cabeza de cartel.