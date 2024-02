“Non queremos ‘batallitas’ madrileñas: o BNG nace de Galiza e responde en clave galega”

Para o BNG só hai dúas alternativas para os vindeiros catro anos: o “inmobilismo” do PP cun “modelo caduco e do pasado” ou un proxecto “en clave galega” da man de Ana Pontón. “Non queremos batallitas madrileñas. Necesitamos unha forza que mire por nós. O BNG nace de Galiza e quere responder á sociedade galega”, defende Mercedes Queixas, número dous na candidatura nacionalista pola Coruña. Para a concelleira en María Pita, “non hai límites” na cita do 18-F. “Imos facer historia! Non hai outra”, asegura, tras recordar os históricos resultados acadados en 2020: 19 escanos fronte aos seis que tiñan.

Están convencidos no BNG de que á terceira, con Pontón como candidata, a máis nova pero a que ten máis veterananía con dúas décadas como deputada, vai a vencida?

Seguro que si, porque é a candidata máis valorada pola sociedade galega. Vese como hai esa onda de cambio, de simpatía cara ao BNG e o liderado de Ana Pontón. Todo conduce a que, efectivamente, se van votar o 18-F todas estas persoas que están dicindo que é necesario un cambio de rumbo no goberno da Xunta, haberá cambio. E, evidentemente, vai haber un goberno liderado polo BNG e unha primeira muller presidenta, por fin, na nosa historia.

Levamos meses escoitando, ‘Ana Pontón, primeira presidenta da Xunta’. É un plus ser muller para gobernar? Que fai diferente unha Xunta presidida por unha muller?

Non só se valora que sexa muller. Iso non é o relevante. O que se valora en Ana Pontón é a súa longa experiencia, a capacidade de traballo e para transmitir un proxecto alternativo, para demostrar que é coñecedora da realidade galega porque pisa o país e acompaña á xente todos os días. É esa capacidade de traballo, esa experiencia e esa aprendizaxe que foi acumulando todos estes anos o que a converten agora nunha muller preparada para gobernar.

Que fai diferentes estes comicios para que o BNG se vexa na Presidencia da Xunta?

En xullo de 2020, a sociedade galega quixo que o BNG dese un salto cuantitativo e cualitativo moi importante, pasando de seis deputados e deputadas no Parlamento a 19. Máis que triplicado o resultado. A sociedade galega díxolle ao BNG que quería que exercese a capacidade de liderado da oposición e, polo tanto, de control ao goberno do Partido Popular. Pero tamén lle dixo que quería que demostrase se tiña capacidade para gobernar. E isto foi o que fixemos durante este tempo: construír á par da sociedade galega, a través de contacto continuo, de conversa e de diálogo, un proxecto por primeira vez alternativo ao Partido Popular. A sociedade sabe que o proxecto do BNG planta cara a 15 anos de retroceso en Galiza. Nestes anos perdemos o país. Váisenos das mans porque a xente marcha fóra, porque entende que non lle ofrece posibilidades de traballar, de facer unha vida digna cun emprego digno e unha boa calidade de vida.

Con tres partidos na esquerda nesta cita, na que se estrea Sumar, faise máis difícil conseguir os escanos suficientes para conformar unha alternativa ao PP?

Eu creo que a sociedade foi visualizando a través do proxecto e da forma de traballar do BNG que o importante é que nos centremos en Galiza. Que temos que ter unha forza que mire por nós, que coñeza a realidade galega e que achegue propostas de solución en clave tamén galega. Creo que esa é a clave, que non nos podemos despistar con batallitas madrileñas, que non podemos estar sempre xustificando a inacción ou a ineptitude do Goberno do PP porque a culpa sempre a teñen en Madrid. A sociedade o que valora é que somos unha forza que nace de Galiza e que quere responder a Galiza. Que, polo tanto, acompañe á sociedade galega. Esa é unha das claves desta corrente de simpatía, desta maneira de multiplicar apoios en torno ao BNG e en torno ao liderado de Ana Pontón. Aquí hai dous proxectos: ou continuar con inmobilismo e ir sempre cara atrás cun modelo caduco e do pasado, o do PP, que ten unha política de inercia e non ten capacidade de achegar nada novo; ou o proxecto que construíu coa sociedade galega o BNG.

Cre que esta campaña é decisiva para captar a ese electorado indeciso ou que pensa na abstención como opción?

Esta campaña vai ser máis decisiva ca nunca. Estamos ás portas dun cambio histórico. Por iso é tan importante que todas esas persoas, ese 60% que din as enquisas que quere cambio, escolla un voto de cambio e que o concentre arredor do BNG.

Que perfil de electores esperan atraer no Bloque nestes comicios? Porque os descontentos con Podemos, xa os captaron no 2020. E agora con Sumar pode fugarse á nova formación parte do electorado que votou BNG hai catro anos.

O proxecto político do BNG está aberto a todos, independentemente do que teñan votado noutras ocasións. Aquela persoa que sente que ten a cabeza e o corazón en Galiza, que quere que se aproveiten todos os recursos que temos en beneficio do propio país e que se recupere todo o talento que se viu obrigado a marchar, que confíe na papeleta do BNG.

En que número estaría o éxito do BNG na cita do 18-F?

Non hai límites! Non hai límites!! Despois desa validación do proxecto do BNG en 2020 que supuxo pasar de 6 a 19 escanos, agora non hai límites. Imos facer historia! Non hai outra...

E no caso da cidade da Coruña e da provincia, que mobilización e apoios esperan?

Traballamos durante toda a lexislatura e seguimos traballando agora nos quince días de campaña para demostrarlle á veciñanza da cidade da Coruña e a comarca que vai estar moi presente no proxecto do BNG. A comarca ten un músculo industrial, económico, empresarial e comercial moi importante. Somos unha península que forma parte dun Golfo Ártabro que ten uns datos moi relevantes: representa o 25% da poboación, o 30% do PIB, o 35% dos empregos e o 50% do Valor Agregado Bruto. Un goberno do BNG e unha Presidencia de Ana Pontón na Xunta vai ser a aliada que a comarca da Coruña precisa.

E como será Galicia con un goberno do Bloque? En que vai a cambiar?

Pois vai ser unha Galiza viva, dinámica con moitas máis oportunidades, coas mans libres para tomar as decisións porque, como sempre di Ana Pontón, ninguén desde Madrid nin desde ningún sitio nos vai dicir como temos que gobernar o noso país. Imos cumprir ese soño de gobernar nós a nosa terra, que decía Castelao. E desde logo vai ser unha Galiza máis xusta, máis equitativa, feminista, diversa, moderna, transformadora… E non porque o queira o BNG, senón porque iso xa está en Galiza pero que agora está insuficientemente valorado e apoiado.

Xa hubo un bipartito, daquela co Bloque na Vicepresidencia. Pero esa xestión e modelo de Galicia non convenceu porque na seguinte cita electoral non revalidaron o apoio para seguir gobernando.

O importante é ler a actualidade e non vivir ancorado no pasado. Os tempos de hoxe non son os do 2005 e 2009 e a quen hai que dar resposta é a Galiza de hoxe e trazar ese camiño para o futuro. Nós imos traballar para que a sociedade galega confíe sen límite, sen fronteiras no BNG para exercer esa capacidade de liderazgo desde a Presidencia da Xunta e construír o mellor goberno da historia que tivo Galiza.

Que proxectos van ser prioritarios nunha Xunta con Pontón como presidenta para cidade e para provincia?

Os problemas son comúns, non son exclusivos dunha localidade nin dunha comarca. Nestes 15 anos houbo unha política de recortes, privatización e desmantelamento dos servizos públicos, atacouse a columna vertebral do sistema social sexa educación, sanidade e au atención aos nosos maiores. Hai medidas de aplicación no curto prazo e outras no medio e longo. Nós non enganamos á sociedade dicindo que imos resolver todo de forma inmediata nin no primeiro ano nin na primeira lexislatura porque, desde logo, se o BNG goberna —e diso dan boa proba dan tanto nos gobernos locais e mesmo nas deputacións— consolídase.

Se finalmente á terceira non vai a vencida na cita do 18-F, tocará rendir contas e facer cambios na dirección capitaneada por Ana Pontón?

Esa posibilidade non a contempla ninguén. Os nosos esforzos agora están centrados en seguir facendo o que fixemos en toda a lexislatura: ampliar o discurso, explicarlle a toda a xente, sobre todo a que está indecisa ou que aínda non nos coñece, cal é o proxecto do BNG.

“Non teño amigos doutros partidos”

A primeira persoa á que chamou para dicirlle que sería o número dous das listas do BNG.

Escribín un WhatsApp ao grupo da miña casa.

Con quen doutro partido iría de cañas?

Con Noa Díaz, coa que traballei moi ben na Comisión de Cultura e Educación esta lexislatura.

Ten amigos doutros partidos?

Non. Teño unha lista de amigos moi pequena.

Algún segredo inconfesable.

Claro que teño, non son perfecta.

Rezou algunha vez?

Por obrigación, de pequena.

Fai as tarefas domésticas?

Claro. Como non? Odio pasar o aspirador. E gústame cociñar.

Que fai nun día de estrés para relaxarse e desconectar?

Ir ver o mar.

A última visita a un museo.

Ao Museo de Belas Artes.

A última vez que foi ao cine

A estrea de O Corno.

Un gran concerto.

As Tanxugueiras.

Canción favorita.

Calquera de Tina Turner. Brutal!

As súas últimas vacacións.

Na Laracha.

Un lugar ao que quere ir.

Bos Aires. É unha obsesión.

É de bágoa fácil.

Buff. Sí... Pingo a póla seguido.

A última vez que chorou.

Hai nada, no encontro nacional do BNG.

Fai a compra?

Si.

Canto custa un litro de aceite?

A última que merquei, cerca de 8 euros Marca blanca.

Gústalle cociñar?

Moito, pero con tempo. Sáeme moi ben o bacallao ao forno.

O seu plato favorito.

O caldo.

Comida que aborrece.

Produtos que nunca probei porque non son capaz. As ostras e os caracois.

Un defecto.

Un só? A autoesixencia.

Unha manía.

Non podo coa desorde.

O seu maior arrepentimento.

Non dar acabado a tesis de doutoramento.

Un momento no que dixo, terra trágamme.

Cando meu irmán lle dixo a unha veciña no ascensor que tiña cara de loro.

Tres desexos.

Saúde, familia e Galiza.