“Con la izquierda en la Xunta, el esperpento de Madrid lo tendríamos ampliado en Galicia”

La liga en la que juega el PP, asegura Diego Calvo, le exige quitar más puntos que la suma de todos sus rivales. Con ese punto de partida, el cabeza de cartel por A Coruña llama a todos los votantes de centro derecha a acudir el 18-F a las urnas y concentrar el voto en torno al proyecto de Alfonso Rueda. “¿Qué Galicia se quiere?” Es la pregunta que lanza el también vicepresidente de la Xunta: “¿La de un desgobierno y descontrol con la izquierda o una isla de estabilidad con el PP?”.

El duelo en la Xunta: o el PP se hace con la quinta mayoría absoluta o se va a la oposición, ¿afronta la cita del 18-F con más nerviosismo e incertidumbre que otras?

Con las mismas. Cuando llega una cita electoral, todos los partidos tenemos una tensión y nervios, aunque cada uno juegue en ligas distintas. Nosotros llevamos desde el principio de los tiempos jugando la liga en la que tenemos que quitar más puntos que la suma de todos los demás. Siempre ha habido esa presión. Los demás pueden equivocarse y perder algún escaño, pero si el resto de compañeros de partidos con los que se van a juntar lo compensa, les da igual. A nosotros no. Por lo tanto, nuestro nivel de exigencia siempre es mucho mayor.

El hecho de que Rueda se presente por primera vez y el viento de cola del 23-J, ¿juegan en contra?

El PP en Galicia tuvo el 23-J el segundo mejor resultado de unas elecciones generales. Muy similar al de 2011, el año de la mayoría absoluta de Rajoy. Si de algo nos sirvió en el caso del PP el resultado de julio es que todos los votos son necesarios, que no te puedes fiar de las encuestas y que aunque todo el mundo crea que vas a ganar, tienes que votar. Si la gente va a votar el 18 de febrero, tendremos la confianza mayoritaria de los gallegos.

¿Qué factores son claves para que el PP pueda revalidar la mayoría absoluta o irse a la oposición?

Es muy difícil centrarse en solo uno. Nosotros queremos, primero, que la gente vaya a votar. En segundo lugar, que se concentre el voto, en nuestro caso, en el centro derecha. Lo hemos vivido en las elecciones municipales y en la Diputación. Si no llega a presentarse algún partido que no consiguió ningún concejal, hubiéramos tenido la Diputación. Aunque estuvieran en nuestro espectro, se presentaron únicamente, parece, para que el PP no gobernase. En Galicia demostramos que concentrando el voto podemos parar a Sumar, a Podemos, al PSOE y al Bloque.

¿Pactarían con Vox o Democracia Ourensana si de eso dependiese la futura Xunta?

Yo creo que esa tesitura no se va a dar nunca. Acabamos de tener unas elecciones municipales donde (Vox) no ha tenido ningún representante. Nos vamos a centrar en conseguir el mayor apoyo posible y en tener la mayoría suficiente y no depender de nadie.

¿En esta cita, pesarán de nuevo más las siglas que los candidatos?

Es difícil establecer un porcentaje. El PP es el único que se presenta con un balance de muchos años de gobierno. Y estamos orgullosos de lo que se ha hecho, pero también humildes porque hay problemas que siguen estando encima de la mesa porque todos los días surgen otros y hay que atenderlos. No hemos creado ningún problema y hemos ayudado a la gente a solucionar algunos. Y, en segundo lugar, la figura de Alfonso Rueda se ha consolidado durante estos dos años que ha estado al frente del gobierno. Ha demostrado que conoce la Xunta, que es muy cercano, que la gente cuando lo conoce lo quiere y lo aprecia. Está en disposición de convertirse en uno de los mejores presidentes de Galicia.

La política nacional, con los acuerdos de Pedro Sánchez con Junts ¿atrae votantes al PP?

No sé si juega a favor de la campaña del PP, sí en contra de los españoles y de los gallegos. Las decisiones que se están tomando, las leyes que se pretenden aprobar, también nos afectan. Con la condonación de la deuda, cada gallego va a tener que poner 400 euros del presupuesto que le correspondería a él. Cuando privilegias a un territorio en contra de otros, hay que dar explicaciones

Esa condonación también incluye a Galicia.

Lo que pasa es que hay unos que no tenemos deuda porque hemos gestionado bien, y por tanto la condonación es mínima, y hay otros que están súper endeudados, que no pueden pagar a punto de ser intervenidos. Y claro, cuando el candidato socialista es el que levanta la mano para votar esas leyes o la ley de amnistía, eso tiene que explicarse. Y el Bloque tiene que explicar por qué va con Bildu a todos los sitios y a esa manifestación para que liberen a los etarras que aún están encarcelados. El contexto nacional es un condicionante más.

El PP logró en 2020 en la provincia más del 49% de los votos y un acta más. ¿Difícil revalidar ese resultado?

Vamos a trabajar para intentar siempre el mejor resultado. Tiene que ser nuestro objetivo, la mejor marca. Si pudiera decidir entre tener el mejor de la historia en Coruña o tener un mal resultado en la provincia y tener la Xunta, prefiero que tengamos la Xunta. Lo mejor es trabajar en equipo y tener un gran resultado como equipo.

¿En qué número estará el éxito electoral del PP este 18-F tras los 42 de Feijóo en 2020?

Un buen resultado es poder seguir desarrollando el proyecto político con el que te presentas. A todos nos gustaría sacar una plusmarca mundial, pero lo importante es tener la posibilidad de desarrollar tu proyecto y, por tanto, a partir de ahí, todo lo que venga, bienvenido.

¿Qué retos se marca un gobierno del PP para la ciudad y provincia en los próximos cuatros años?

En la ciudad tenemos proyectos que son muy importantes y que empiezan a dar sus primeros pasos. No me gusta buscar excusas ni culpables, pero es verdad que en la estación intermodal llevamos un montón de años para que por fin saliera. Acabamos de hacer un nuevo cambio para que aumenten las plazas de aparcamiento. Ya está en obras. Ahora nos falta que puedan llegar los trenes Avril y poder decir que llega el AVE a la ciudad. Vamos a seguir dando pasos para ese nuevo hospital. Tenemos que acabar la Vía Ártabra y acabar de conectarla con la AP-9. Y para eso el Estado debería decirnos, que nos deja entrar en la AP-9 dirección Coruña sin pagar el peaje. Si no, estamos bloqueados. Me gustaría que todos entendiéramos, gobierne quien gobierne en los ayuntamientos, que cuando se hace una cosa en la ciudad es para los vecinos. Y si después se quiere colgar quien quiera la medalla, que se la cuelgue.

La Xunta y el Concello de A Coruña se enfrentaron a lo largo de esta legislatura por proyectos que dependen de la cooperación entre ambas administraciones. Es habitual escuchar echar balones fuera y responsabilizar al otro. ¿Entona el mea culpa por la parálisis o el escaso avance en alguno?

En los proyectos en los que dependes de otras administraciones lo que tienes que tener es la conciencia tranquila de haberlo intentado todo y hacerlo lo mejor y más rápido posible. Y ahí tienes dos caminos. Cuando llegan esos problemas, dedicarte a decirlo y sobre todo a meter el dedo en el ojo al contrario y destapar sus vergüenzas de que no lo está haciendo. O, muchas veces, morderte la lengua y pensar que lo más importante es que salga el proyecto. Yo estoy en la segunda vía. Tengo un montón de argumentos para hacer reproches. Pero si seguimos en el reproche, las cosas se siguen retrasando. Pasas a la historia si realmente las infraestructuras importantes salen adelante.

¿Qué ganará A Coruña con el PP en la Xunta y qué tendrá con un gobierno de izquierdas?

Con un gobierno de izquierdas tendríamos un problema, no solo en Coruña, sino en toda Galicia. Ese esperpento que estamos viviendo en Madrid lo tendríamos ampliado para toda Galicia. No hay más que recodar qué ocurrió en 2005-2009, cuando había dos gobiernos y un partido se hacía la oposición al otro. La pregunta es qué Galicia quiero. Un gobierno de izquierdas es un desgobierno y un descontrol. Un gobierno del PP es hacer de Galicia isla de estabilidad y tranquilidad.

Si finalmente se produce un viraje a la izquierda, tocará hacer examen interno. ¿Se ve en la carrera por liderar el partido y disputar la Xunta en los próximos comicios?

No, esa situación no se va a dar. Vamos a trabajar durísimamente para que eso no se dé. Tenemos un gran presidente, un gran candidato y vamos a conseguir esa primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda porque Galicia funciona.

“¿Un defecto? Dicen que soy muy serio y no sonrío mucho”

¿Con quién de la oposición se iría de cañas?

Casi con cualquiera.

¿Tiene amigos de otros partidos?

Sí.

Un secreto inconfesable.

Si fue inconfesable hasta ahora vamos a dejar que siga siéndolo.

¿En algún momento rezó?

Sí. Cuando atraviesas momentos muy complicados, por la salud o circunstancias de algún familiar.

¿Compra su ropa y escoge qué ponerse cada día?

Sí, claro. Hasta ahí llegamos…

¿Hace alguna tarea del hogar?

Sí, tengo gente que me ayuda pero hago muchas cosas. Mi favorita, la cocina. Y la que menos, limpiar los cristales.

Su hobby o qué le gustaría hacer pero por falta de tiempo no puede.

Me gustaría estar más con mi hijo y hacer más deporte.

La última vez que fue al cine

El estreno de Honeymoon.

Su gran concierto

No soy forofo aunque me gustaría ir a un gran concierto de alguna estrella mundial.

Canción favorita.

No tengo. Depende del momento.

Último destino de vacaciones.

Portugal.

Un lugar al que quiere ir.

Un safari en África.

¿Es de lágrima fácil?

Diría que no… Pero cada vez un poco más.

¿Hace la compra?

Muchas veces

¿Cuánto cuesta una botella de aceite?

Muy cara. ¿De girasol o oliva? ¿Qué marca? Entre 9 y 10 euros.

¿Le gusta cocinar?

Me gustaría saber cocinar. Me sale bien la tortilla y churrasco. No has probado una tortilla como la mía.

Su plato favorito.

Una carne bien rica.

¿Qué aborrece?

El bacalao con coliflor.

Un defecto.

Me dicen que soy muy serio y que no sonrío mucho

Una manía

El orden

Un momento en el que dijo, ‘tierra trágame’.

¿Qué hago yo aquí en medio de esto? Lo que dicho tantas veces...

Tres deseos.

Salud, salud y salud. Es lo más importante, el resto lo podemos conseguir por nosotros mismos.