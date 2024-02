Jácome irrumpe en el tablero pero sin daño a los populares pese al fin del baltarismo

Gonzalo Pérez Jácome quería entrar en el Parlamento y ser clave para que Alfonso Rueda pudiese formar gobierno. Una dupla de objetivos ambiciosa que se topó con el fortísimo respaldo del electorado a la oferta de los populares. Pero aquel “partido emergente” que se atrevió a retar al todopoderoso José Luis Baltar —en 2007 le dijo, micrófono en mano y delante de Feijóo, que iba a sacar un concejal en Ourense— tendrá un asiento en la Cámara. Algo que no ha conseguido Sumar —con la intensa participación en campaña de Yolanda Díaz o Íñigo Errejón— ni logró antes En Marea, aún a pesar de la aparente corriente a favor de tener las alcaldías de A Coruña, Santiago o Ferrol. Democracia Ourensana debutó en las autonómicas con el 8,9% del porcentaje de voto y más de 15.300 sufragios. El grueso de la cosecha salió de la ciudad de As Burgas (10.300 votos), a costa tanto del PP local como del PSdeG.

La eclosión de los de Jácome —el diputado electo por DO es Armando Ojea— no provocó la pérdida de ningún diputado al PP, que mantiene los 8 pese a haber perdido algo más de tres puntos por el camino y a que estas elecciones se celebraron por primera vez en tres décadas sin un Baltar al frente del partido. Los cambios fueron tímidos: en Avión el PP perdió punto y medio, pero igualmente acarició el 85% de los sufragios; en Bande, territorio de la mediática diputada nacional Ana Vázquez, avanzó unas décimas y estuvo a punto de llegar al 69%.

Por lo demás, poca diferencia con los resultados autonómicos, con un PSdeG en barrena –se dejó más de siete puntos y 9.000 votos– y un Bloque Nacionalista Galego que superó el 25% de los apoyos (43.760 votos). Eso sí, los socialistas preservaron las victorias de Entrimo y Calvos de Randín y el BNG fue la lista más votada en Verea, Vilar de Santos y Allariz; el resto, monocolor para la lista encabezada por la conselleira Elena Rivo.

Pontevedra

El debut como cabeza de cartel de Alfonso Rueda cosechó un respaldo inequívoco del electorado, singularmente del de la provincia de Pontevedra. No solo porque retuvo los once diputados que habían sumado los conservadores en los comicios de 2020, sino porque superó el porcentaje de apoyos de su predecesor, Alberto Núñez Feijóo, con el 44% de los sufragios. Rebasó incluso la ratio en favor de su formación de las elecciones de 2016 (43,29%) y de 2012 (42,81%): con cerca del 98% escrutado eran 224.000 las papeletas que llevaban su nombre.

El BNG acarició un inaudito 37% de los sufragios en Vigo, con una subida de los apoyos de más de 13,5 puntos. Indiscutiblemente la marea de los de Ana Pontón fue más que próspera en el conjunto de la provincia de Pontevedra; el problema es que llenó sus bodegas a cambio de esa muleta sin la que no tiene opciones de formar gobierno. Porque el Bloque Nacionalista Galego pasó de seis a ocho escaños, con una extraordinaria subida de diez puntos en porcentaje de voto, pero sin cautivar el corazón de los electores más conservadores y a costa de un PSdeG que tendrá que subir el barco al carro de reparaciones.

Se avecinan truenos en la casa socialista, que no alcanzó siquiera el 15% de los sufragios y que no fue la formación más votada en ninguno de los concellos. Ni siquiera Vigo, otrora oasis donde encontrar luz en tinieblas de noches electorales aciagas, dejó de ser comodín: la intensa participación de su alcalde, Abel Caballero, en la campaña no sirvió para aliviar el sopapo. Tampoco el carrusel de ministros, que desfiló en tromba —aunque sin anuncios importantes en el buche— por Galicia en las últimas semanas. El BNG le arrolló en sufragios en la provincia (casi 175.000 para los nacionalistas y 73.800 de los socialistas) y José Ramón Gómez Besteiro perdió una cuarta parte de los electores del año 2020.

Sumar Galicia se quedó donde le colocaban las encuestas, en la práctica irrelevancia de no llegar al 2,5% de los votos y solo un par de décimas por encima de la candidatura Vox (11.400).