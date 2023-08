El Partido Popular ha vuelto a reiterar este miércoles la disposición de Alberto Núñez Feijóo de aceptar presentarse a la investidura si finalmente el Rey se lo propone. Lo ha hecho reiterando sus argumentos de estos últimos días, indicando que ahora mismo tiene más síes que el PSOE una vez que Vox y UPN le han garantizado el voto y confiando en que Coalición Canaria haga lo mismo. Y en este contexto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a reiterar que el PSOE no ha reconocido la victoria del PP ni ha felicitado a Núñez Feijóo tras ganar las elecciones y que "esto no tiene precedentes en nuestro país, los únicos países donde no se reconoce a quien son aquellos en los que las elecciones no son precisamente transparentes".

Gamarra ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa tras la reunión de su comité de dirección, convocado para analizar el punto en el que se encuentran las negociaciones para la constitución de la mesa del Congreso y la próxima investidura. Las declaraciones sobre lo que ocurre en otros países la ha relacionado con el recurso que los socialistas han puesto ante la Junta Electoral Central por el último diputado en disputa de la Comunidad de Madrid. La dirección del PP ha analizado hoy los "avances" respecto a los apoyos logrados estos últimos días y Gamarra ha reiterado que la investidura se puede ganar "por mayoría absoluta" o si se obtienen "más síes que noes", es decir, una mayoría simple que solo es posible si el PSOE no alcanza un acuerdo con Junts. ""Estamos a cuatro escaños de una mayoría absoluta, y nos situamos a 50 diputados de diferencia de donde se encuentra el segundo candidato más votado", ha reiterado Gamarra. Además, la dirección del PP tiene aún esperanzas en que la mesa del congreso no quede en manos del bloque de la izquierda. Ahora mismo cuenta con 4 de las 9 sillas disponibles, y según fuentes de Génova sigue en sus planes hablar con el PNV, "un grupo más en el Congreso", para alcanzar de su mano una mayoría que les permitiría tener la presidencia y el control de los tiempos parlamentarios. A pesar de los portazos que ha recibido en los últimos días por parte de la formación vasca, los populares mantienen que en los "8 días" que quedan hasta la constitución de las cortes "todo es posible".