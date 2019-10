Pedro Sánchez, en busca de un pacto definitivo de izquierdas

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez encara las nuevas elecciones generales del 10N con el objetivo de mejorar los resultados del 28 de abril y poder por fin desbloquear la situación. El candidato socialista y presidente en funciones tratará de buscar de nuevo un pacto de izquierdas y la abstención gratis del PP y PSOE. "Estamos en el punto de partida", señaló en una reciente entrevista.



Después de los comicios no se vislumbran muchas alternativas para una posible investidura de Sánchez más allá de las que había el 28A. Hay dos vías: la suma de una mayoría con Más País, Unidas Podemos y PNV, y si esta no se da que el partido de Iglesias renuncie a Ministerios.



Otra posible vía, a la que Sánchez no renuncia pero que se antoja se antoja más complicada, es una abstención sin contrapartidas de Ciudadanos y PP.