Los otros candidatos

Los vecinos de Arteixo podrán escoger entre cinco candidaturas en las próximas elecciones municipales. Serán tres menos que en los comicios de 2015, en los que Alternativa dos Veciños y Ciudadanos no lograron entrar a formar parte de la Corporación local. Estas dos formaciones vuelven a presentarse para intentar lograr el objetivo, aunque con diferentes cabezas de lista en los dos casos.

Antonio Patiño es el candidato a la Alcaldía de Arteixo de Alternativa dos Veciños para las próximas municipales. Sustituye a Enrique Llames, que fue el cabeza de lista en 2015 y que intentó presentarse en estos comicios bajo las siglas de la Plataforma Veciñal de Arteixo-Son En Común, aunque no ha podido porque la Junta Electoral anuló su candidatura. El motivo se debe a que este organismo no autoriza "la adhesión de entidades políticas distintas a las de la coalición", es decir, no autoriza a la Plataforma Veciñal y a Son En Común que concurran juntos porque no han formalizado correctamente su unión.

Alternativa dos Veciños obtuvo 633 votos en las municipales de 2015, lo que supuso un 4,52% del total escrutado. Patiño tiene la misión de superar esta cifra. El candidato fue fundador de la Asociación de Vecinos Ponte dos Brozos, primer movimiento asociativo vecinal de Arteixo. Ocupó después el cargo de concejal de la Agrupación Municipal Democrática de Arteixo. Entre 1986 y 1994 se encargó de la secretaría de Organización de la Unión Comarcal de la UGT en A Coruña. También fue subdirector provincial de gestión económica y servicios del Instituto Nacional de Empleo.

Patiño estuvo muy vinculado al PSOE durante muchos años. En 2003, la ejecutiva gallega le nombró candidato a la Alcaldía, pero la asamblea local de los socialistas arteixáns lo rechazó y apoyó a Pilar Souto, que al final se convirtió en la candidata a los comicios de ese año. Souto logró en 2007 convertirse en alcaldesa del municipio. En 1987 también intentó ser candidato a la Alcaldía por el PSOE, pero la dirección decidió que fuera Frutos Martínez.

En Ciudadanos también hay cambio de número uno en estas municipales. La tarea de entrar en la Corporación la asume Sofía Fernández, que es la coordinadora de la agrupación desde hace más de un año. Antes no había participado en política. Fernández explicaba hace unos meses que decidió dar ese paso porque se sintió "totalmente identificada con los valores de igualdad y de humanidad". Fernández fue voluntaria en Cruz Roja.

Ciudadanos consiguió 543 votantes en las elecciones de 2015, pero no le sirvió para entrar en la Corporación. El cabeza de lista hace cuatro años fue Daniel Turrado, un vecino de la parroquia de Pastoriza que antes formó parte de UPyD. Abandonó la política tras los comicios de los últimos comicios.

El primero en hacer pública su candidatura a la Alcaldía de Arteixo fue Carlos Calvelo. Lo hizo en el mes de septiembre. Martín Seco fue el siguiente en confirmar su candidatura a las municipales de 2019 bajo las siglas del PSOE. Lo hizo después de un proceso de primarias en el que solo se presentó él.

Los siguientes en oficializar sus candidaturas en Arteixo fueron Antonio Patiño por Alternativa dos Veciños, Xurxo Couto por el BNG y Sofía Fernández por Ciudadanos.

Terra Galega, que llegó a gobernar en 2007 en coalición con los socialistas, no concurre en estos comicios porque decidió integrarse dentro del PSOE.