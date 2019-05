Tengo una pregunta para el candidato

Oliva Grobas - Cajera

¿Facilitarán el Gobierno que salga de las urnas?

Xulio Ferreiro: "Presentámonos para seguir liderando o cambio iniciado en 2015, e para sacar adiante as políticas valentes que ese cambio precisa procuraremos os acordos necesarios"

Beatriz Mato: "Me presento para conseguir una mayoría amplia que permita gobernar. Ese es el objetivo. A partir de ahí, el respeto máximo con lo que salga de las urnas el 26-M"

Inés Rey: "Confiamos en que el Gobierno de María Pita sea socialista. Aspiro a gobernar y a encabezar un Gobierno progresista y socialista"

Francisco Jorquera: "Disposición ao diálogo con todas as forzas. O BNG non propiciará un goberno de dereitas mais tamén é garantía de que non haxa continuidade paralizante, a cidade necesita cambio"

Mónica Martínez: "Nuestro objetivo es lograr el mejor resultado. Nunca supondremos un estorbo para nuestro municipio y estaremos abiertos al diálogo con el resto de fuerzas constitucionalistas"

¿Rehabilitarán la Ciudad Vieja para los ciudadanos?

Xulio Ferreiro: "Poremos en valor as murallas; abriremos as Naves do Metrosidero, onde haberá un albergue para mocidade e peregrinos, e están previstas obras de reurbanización de rúas"

Beatriz Mato: "Nuestra propuesta es hacer de ella un distrito de la creatividad que la dote de vida. Lo que pretendemos es generar un área atractiva para hacer de ella un polo de la economía naranja"

Inés Rey: "Crearemos una bolsa de locales de alquiler, alquiler para jóvenes, mayor dinamización comercial. Por ejemplo, llevando el mercado navideño hasta Azcárraga"

Francisco Jorquera: "Habilitaranse axudas para rehabilitar vivendas, e un plan de rexeneración urbana. É preciso actuar nos xardíns de San Carlos e Azcárraga, e rehabilitar as rúas Cordelaría, Donas e do Rosario"

Mónica Martínez: "Debemos ayudar a los emprendedores a que puedan abrir allí sus negocios, no es de recibo que haya gente que pase dos años esperando para que le contesten si le dan o no licencia"

¿Cómo frenará el cierre del pequeño comercio?

Xulio Ferreiro: "Lanzaremos un Plan de Dinamización, con máis formación, axudas á modernización dixitalización e unha plataforma de compra online, e un outlet estacional"

Beatriz Mato: "Dedicaremos una concejalía en exclusiva al comercio y hostelería para la interlocución directa. Humanizaremos los principales ejes comerciales para hacerlos más atractivos"

Inés Rey: "Con una sociedad captadora de fondos de inversión en proyectos TIC y pequeño comercio. Evitaremos cierres por jubilación facilitando el traspaso de negocios y las licencias exprés"

Francisco Jorquera: "Elaboraremos un censo de locais baleiros e crearemos un banco con eles para ofertalos en alugueiro a prezo taxado. Melloraremos o labor de asesoramento e formación"

Mónica Martínez: "Se necesita seguridad jurídica, reducir la burocracia y aliviar fiscalmente a las empresas y autónomos que no pueden más. Pocas normas y que se cumplan"

¿Qué harán para mantener la ciudad más limpia?

Xulio Ferreiro: "O novo contrato de recollida de lixo e o de limpeza viaria modernizarán e incrementar os fondos destinados a estes servizos, con máis medios e máis persoal"

Beatriz Mato: 2La prioridad número uno será un plan para la recuperación del espacio público, complementado con prevenir, evitar y eliminar las pintadas, con selección de espacios para grafiteros"

Inés Rey: "Lo primero es licitar y actualizar los contratos de recogida de basura y limpieza viaria. Mantener la ciudad limpia no ha de ser un logro. Es una obligación. No puede ser extraordinaria"

Francisco Jorquera: "Dotar persoal e medios para asegurar a limpeza. O Goberno local debe fiscalizar que as empresas cumpran o seu cometido e que están a garantir o persoal necesario para o facer"

Mónica Martínez: "Los contratos de recogida de basuras y de limpieza viaria se encuentran actualmente caducados. Es necesario y urgente aprobar un nuevo contrato de limpieza viaria"