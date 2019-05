"Me preocupa que los vecinos no voten, sería una vergüenza ganar con 50 votos"

Vilarmaior, el pueblo de la candidatura única, amaneció el primer día de campaña sin un solo cartel que pida el voto para algún partido. ¿Para qué?: "Solo valdría para manchar farolas", bromea el alcalde y único aspirante esta contienda electoral que nunca ha sido partidario de banderolas ni de mítines: "Aquí nos conocemos todos", afirma. El popular Carlos Vázquez Quintián se enfrenta totalmente relajado a esta anómala cita con las urnas, con la seguridad de una victoria segura y cuatro años por delante de pleno monocolor. La ausencia de rival no le hace saltar de alegría: "Los debates dan gusto si son constructivos, nadie acierta en todo", afirma.

La única preocupación de este político que gobierna Vilarmaior desde hace ya 16 años es que los vecinos se relajen en exceso y se queden en casa el 26-M. "Hay gente que me dice 'oye, como no te muevas vas a tener muy pocos votos", relata el regidor, que tiene previsto visitar las setecientas casas de este municipio rural durante esta campaña electoral. "Me preocupa que los vecinos no voten, sería una vergüenza ganar con solo cincuenta votos", afirma en alusión al mínimo que establece la ley (5%). "Es muy importante que la gente vote, también nos jugamos la Diputación", incide.

La vida política de este pequeño municipio rural de 1.200 habitantes siempre fue una balsa de aceite. Nunca dio juego para hacer quinielas. Desde la reinstauración de la democracia el PP gobernó siempre con mayoría, primero con José Benito Souto Lourido y después con Carlos Vázquez al frente del Consistorio. "Aquí se dio una situación atípica, nadie quería ser alcalde. Cuando me lo propuso Benito le respondí: ¿pero en que fregao me metes?", relata risueño el regidor, que antes de ocupar la Alcaldía trabajaba como operario de servicios en el Concello.

De sus cuatro mandatos, Carlos Vázquez se muestra especialmente orgullo de la Casa da Cultura y del polideportivo que, destaca, fueron ejecutados durante el gobierno de Manuel Fraga. Y también del centro de salud, muy próximo al Consistorio: "¿Has visto las instalaciones que tiene?", pregunta y añade. "Me lo dio Pilar Rojo". De sus logros recientes, destaca la próxima apertura de la Casa do Maior y la Casa Niño .

Vázquez tiene ya listo el programa que repartirá puerta a puerta. Su reto, avanza, ampliar los servicios básicos, sobre todo el saneamiento. ¿Su lema de campaña?: Hacemos grande Vilarmaior. Este regidor reivindica el trabajo de los regidores del rural, que tienen que tener un buen sueldo, recalca. "Somos alcaldes las 24 horas al día, a mí me tiene llamado del 112 a las tres de la madrugada porque hay un jabalí en no sé qué carretera" argumenta y añade: "y tenemos que hacer muchos kilómetros, yo voy a casi todos los entierros".