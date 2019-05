Promesas para esbozarlos muelles

La ciudad se enfrenta al reto de diseñar su fachada litoral, el traslado de las empresas que tienen su base en los puertos interiores y que se mudarán a Langosteira dejan miles de metros cuadrados huérfanos de uso y un interrogante: ¿Qué hacer con ellos cuando sean despojados de sus usos portuarios? A pesar de que existen unos convenios firmados en 2004 y que no hay nada todavía que los invalide, tanto Marea Atlántica, como PP, PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños han explicado a este diario cuáles son sus propuestas para que los muelles de Batería, Calvo Sotelo y San Diego no den la espalda a la ciudad.

Batería y Calvo Sotelo

Marea Atlántica propone que estos terrenos formen parte de los Cantones y de los jardines de Méndez Núñez, que sean un espacio en el que confluyan "diferentes movilidades" poniendo el foco en el transporte público, en la bicicleta y los peatones. Abogan por que los muelles pasen a tener como "usos prioritarios", los cívicos, los que "cubran carencias en el barrio" y "resuelvan necesidades de otras partes de la ciudad". Sobre la mesa ponen la construcción de una plaza cubierta, pistas deportivas, áreas de juego y zonas verdes, también lugares de uso vecinal, ludoteca y un museo de historia de la ciudad y otro de las migraciones, un recordatorio del pasado del puerto, que fue puerta de salida de muchos coruñeses y también de entrada a otras culturas. Plantea también que haya residencias artísticas y una biblioteca.

La candidata del PSOE, Inés Rey, explicó en los desayunos de la Asociación de la Prensa, que apuesta por que A Coruña tenga zona franca, también por la posibilidad de que haya un servicio de ferri que una la ciudad con Reino Unido y transporte marítimo.

El BNG defiende que la lonja del Gran Sol pase a ser una estación intermodal, en la que confluyan buses urbanos y otros transportes, como el náutico con la comarca y con Ferrol y, también, la puesta en marcha de un tren que se convierta en tranvía.

El PP considera que, antes de hablar de usos debe profundizar en "el modo en el que queden liberados" los terrenos. "Serían una gran oportunidad para mejorar la movilidad en la ciudad y, también, aumentar las zonas verdes. Claramente debe ser un espacio público con usos públicos", dice la formación, que defiende que sea el Estado quien se haga cargo de la deuda de la Autoridad Portuaria.

Alternativa dos Veciños no especifica qué propuestas tiene para cada uno de los muelles, aunque asegura que su modelo descarta la construcción de vivienda, tanto pública como privada y considera que el futuro de los muelles debe pasar por modernizar las infraestructuras para el mantenimiento de la actividad portuaria, montar equipamientos de transporte, así como aparcamiento disuasorio y una terminal de ferrocarril, que haya zonas verdes y equipamientos deportivos y culturales. A diferencia de los demás partidos, habla de ubicar en estos terrenos liberados el museo del transporte promovido por la Fundación Jorge Jove.

Muelles de San Diego

Marea defiende que siga siendo "un pulmón productivo" basado en la pesca, la navegación, las mercancías, la logística y el transporte metropolitano en un suelo que sea público al 100%. La formación defiende que su propuesta "no contempla" la ocupación de los terrenos portuarios con vivienda "como proceso sistemático" y aboga por que "toda opción residencial, de las múltiples posibles, además de vivienda, debe circunscribirse únicamente a situaciones puntuales de integración con la trama urbana", ya que defiende que el puerto sea "un barrio vivo y con diversidad de usos".

El BNG presentó el pasado lunes su proyecto para esta parte de la ciudad denominada Distrito do Mar, en el que se instalarían las nuevas instalaciones del hospital, incluyendo la sede del Inibic, el Instituto de Investigación Biomédica, y "residencias para el personal residente e investigador". Si bien el candidato, Francisco Jorquera, explicó que este proyecto podría incluir vivienda protegida, aunque no como un uso prioritario, ahora el BNG defiende que no se construya en estos terrenos "más allá de las viviendas vinculadas al servicio del futuro hospital y que formarían parte de ese complejo". En San Diego pondrían también una lonja de mariscadoras y apostarían por entrar en la red internacional del transporte de contenedores.

El PP apuesta por los "usos mixtos" y quiere seguir los ejemplos de Bilbao y Copenhague. "Pueden caber desde edificios singulares, zonas de ocio y restauración y viviendas, entre otros", explican, aunque defiende que se mantengan "algunos usos portuarios y los vinculados a la pesca".

El PSOE se suma también a la idea de los usos mixtos. "Hay capacidad para darle prioridad a la lonja, hay suelo dotacional para que haya industria, instalaciones deportivas, culturales, espacios verdes, pero también para que haya vivienda y vivienda pública. No vamos a hacer guetos elitistas", sentenció Rey.

Gestión y financiación

Marea, PP, PSOE y BNG están de acuerdo en que sea un consorcio de administraciones quien gestione estos terrenos. El BNG abre el modelo para que el Concello lidere este futuro consorcio en el que estén integrados Xunta y Estado, pero también agentes sociales, como colectivos ciudadanos "que trabajan en la defensa de la apertura de la ciudad al mar".

El candidato a la Alcaldía por Marea y a la reelección, Xulio Ferreiro, confía en que el nuevo gobierno que se forme tras los comicios del 28 de abril "constituya en los próximos meses" este órgano para poder empezar a hablar de financiación estatal.

La candidata socialista opina que, antes de hablar de vender los muelles o del rendimiento de los terrenos, se ha de abordar otra cuestión vital para el funcionamiento de Langosteira, la financiación del enlace ferroviario, y se muestra confiada de que, tras la formación del Gobierno, se zanjará este tema.

El PP cree que son las arcas estatales las que deben pagar la deuda de la Autoridad Portuaria contraída por la construcción de la dársena exterior y opina ahora que el Concello tiene que decidir sobre el futuro de su fachada marítima. Lo hace después de que Xunta y Puertos del Estado „cuando el Gobierno estaba en manos del PP„ llegasen a un acuerdo sobre los muelles de Calvo Sotelo y Batería para que fuesen públicos, no así San Diego, sin invitar al Concello a sus reuniones. "El Ayuntamiento con el resto de administraciones implicadas deberemos estudiar en profundidad el nuevo modelo de ciudad que queremos", explica la candidata del PP, Beatriz Mato.