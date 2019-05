A por la velocidad de crucero

El candidato de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, pidió ayer, en una romería en Paseo de los Puentes, el voto para que la ciudad tome "velocidad de crucero" pero, en lo que a su puntualidad se refiere, su ritmo es más bien de chalana. Más de veinte minutos tarde empezaba ayer su intervención, precedida de otros integrantes de la lista, y, pese al retraso, no pudo negarle, antes del inicio, un selfie a un vendedor de la ONCE, que lo esperaba desde hacía rato.

En el centro de un círculo formado por decenas de simpatizantes y con el sol como gran foco cenital, el alcaldable apelaba a no mirar atrás en la historia de A Coruña y sí a avanzar en el "modelo" puesto en marcha en los últimos cuatro años, que cree que es "irreversible". "No caigáis en la nostalgia, la ciudad nunca fue mejor. A ellos „por sus contrincantes políticos„ sí que les iba mejor, pero a nosotros, no. A nosotros nos mueve 2030", clamaba. Ferreiro mantiene la estrategia que lo llevara a la Alcaldía en 2015, definiéndose como un ciudadano más, así que llama el voto para Marea Atlántica para demostrar que "la gente normal es capaz de hacer cosas extraordinarias".

Queso, empanada y tortilla componían el menú tradicional, acompañado de wok y hamburguesa como toque moderno de la romería. También innovador era el espacio dedicado a los más pequeños, que pintaban en una mesa mientras otros corrían por el césped, y el taller de cometas feministas. "Esta no va a volar", bromeaba una de las nuevas candidatas a concejala, remarcando su poca habilidad con las manualidades.

Otro de los puestos contenía el merchandising de la formación política. Los tres modelos de camisetas, gratuitas con posibilidad de ofrecer un donativo, causaban sensación entre los asistentes, tanto para ponérselas en el momento como para cubrirse la cabeza del intenso sol de mediodía. Pero también bajaba poco a poco el montón de pegatinas y las chapas, así como los periódicos informativos, tanto el del programa electoral como el de repaso de mandato. "Por si te dicen que no se hizo nada en cuatro años, llévate esto", ofrecía el militante encargado del stand.

Y sobre el mandato también habló Ferreiro. Repasó las medidas de las que está más orgulloso, como la bajada del precio del autobús, y reconoció que "a veces tenemos errores". El candidato insistió en ir a votar "con ilusión de futuro" frente a la jornada de las generales, donde, apostilló, "votamos con miedo".