Blanquiazules de corazón pero con voto multicolor

La jornada del domingo invitaba a la playa. En el Orzán muchos ya estrenaban bañador y otros paseaban buscando la brisa pero no se quedaba corto el número de coruñeses que se dirigían hacia el estadio de Riazor. Y muchos habían iniciado la procesión ya por la mañana, yendo a Abegondo a ver el equipo femenino del Deportivo que juega el play off. Entre ellos, el candidato de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, y la del PP, Beatriz Mato, que, acompañados de integrantes de su lista, compartieron palco con los directivos del club. La popular no esperaba al final del partido para celebrar la victoria de las chicas y acudía a la función del voto en la iglesia del convento de Santo Domingo, una celebración a la que tradicionalmente asistía el alcalde hasta la victoria en 2015 de Ferreiro. En su cuenta de Twitter insistía en que la ofrenda a la Virgen del Rosario se completaría, si gana, en la celebración el 7 de octubre, su festividad, de una "gran fiesta de otoño para todos". La popular ya insistió en precampaña que hará festiva la jornada.

Ambos alcaldables destacaron el resultado para poder conseguir el ascenso. "La temporada ha sido brillante", especificaba Mato mientras Ferreiro, antes del partido del Deportivo, esperaba hacer "doblete" de victorias. Pero no fue posible. La candidata del PSOE, Inés Rey, que acudió ayer al palco de Riazor al no ser abonada ni accionista, también preveía un resultado favorable y recordaba que, cuando había ido a otros choques había servido de talismán. "Vine embarazadísima de mi hijo y evité el descenso", relataba entre carcajadas. Tan ilusionada como estaban los siareiros ayer se siente ella de cara al 26-M y así lo explicaba: "Hay que afrontar los retos con optimismo. Vamos a recuperar al Deportivo".

La zona del estadio estaba copada por simpatizantes de Marea Atlántica, que repartían periódicos electorales y se mimetizaban con el azul y blanco predominante. La actual concejala Claudia Delso iba ataviada con la camiseta del equipo bajo el nombre de Mauro Silva y rememoraba que era ferviente hincha años atrás: "Vuelvo a la adolescencia". Ferreiro aún sigue siendo fiel abonado deportivista. "Este año toca medalla", bromeaba aludiendo a que cumple 25 años de socio y el club le dará su merecida insignia de plata. Aprovechaba para agradecer la labor de los voluntarios en la zona y creía que el trabajo daría sus frutos en forma de votos: "En general, en el deportivismo tenemos buena acogida. Hay que aprovechar". Al contrario que Delso, el alcalde llegaba vestido con camisa negra, pero por una buena justificación: apoyar a las miles de enfermeras eventuales que durante el día de ayer se presentaban a la oposición del Sergas en Silleda.

A la vez que el candidato de Marea Atlántica llegaba a la celebración del día de peñas, una hora antes del partido, también repartía propaganda en Manuel Murguía el del BNG, Francisco Jorquera, que confesaba que es accionista, pero no socio. A la búsqueda de un carnet se encontraba para poder ver el partido y sacaba pecho de su deportivismo: "Hay un dicho: se puede cambiar de partido o de pareja, pero de equipo, nunca". Mato se mostraba ayer más simbólica en relación al club de la ciudad. "El Dépor es nuestra Coruña, es sentimiento y pasión. Porque A Coruña es Dépor y el Dépor es Coruña".

Resignación y queja

Los folletos electorales acabaron sirviendo de abanico para muchos deportivistas que sudaron ayer la gota gorda bajo la nueva cubierta de Riazor. Algunos otros leían con atención las propuestas de los partidos y unos cuantos se fijaban, con sorpresa, cómo los sobres que repartían los nacionalistas con sus papeletas para introducir en las urnas tenían los colores deportivistas.

Pero había otros que se resignaban o suspiraban ante la presencia de políticos en los aledaños del estadio y los tachaban de oportunista. Un hincha, en este caso, en Twitter, también se quejó. Pero no era uno cualquiera, era el exconcejal de Izquierda Unida en el Concello, César Santiso, que se confesaba "muy harto" de estos "deportivistas de pega" que solo acuden, decía, a ver el partido cuando hay elecciones.

Al final el empate no agradó a ninguno de los asistentes, posibles concejales o no, como tampoco lo harían ante un resultado electoral similar. Todos se presentan para ganar y quieren hacerlo por goleada.