Un recién nacido ante las urnas

"Tenemos tantos problemas que empadronarnos y saber el colegio electoral que nos toca es el menor de ellos", dice entre risas el portavoz de la cooperativa Cofuncovi, José Ramón Mosquera. Después de más de diez años de lucha para construir sus viviendas y de pensar en ellas a la hora de votar, en estas elecciones municipales, los propietarios de los pisos de este recién nacido enclave votan ahora por primera vez en clave de barrio. Aunque muchos de ellos tendrán que hacerlo todavía en el colegio electoral de su anterior vivenda, porque todavía no han ido al registro de María Pita a notificar que, por fin, han entrado en sus tan ansiadas casas.

El candidato a la Alcaldía de Marea Atlántica, que opta a la reelección, Xulio Ferreiro, mantuvo ayer una reunión con los residentes en el ofimático para explicarles las propuestas que incluye su programa para el barrio.

"Para nosotros es una prioridad acabar las obras de urbanización lo antes posible. Estamos pendientes de la aprobación definitiva del proyecto, que está en fase de alegaciones. Nos dijeron que dejarían todo listo para que, quien sea que gobierne tras las elecciones, se haga el proyecto", comentó ayer Mosquera, aunque no será tras la cita con las urnas cuando se abrirá la licitación de estas obras. "De este proyecto dependen muchas cosas", explica el portavoz de Cofuncovi. En la reunión con los residentes, Ferreiro manifestó su intención de que el ofimático se convierta "en un barrio más de la ciudad" y de que no "nazca con carencias". "En primer lugar acabaremos las obras de urbanización que restan por acometer en el polígono, lo dotaremos de equipamientos básicos y construiremos las conexiones entre el ofimático y Matogrande, lo que va a mejorar de forma sensible su comunicación", relató el candidato de Marea Atlántica.

En su programa, está la construcción de una de las dos escuelas infantiles proyectadas para el próximo mandato, que será totalmente gratuita. Para el barrio hay también un pabellón deportivo, un campo de rugby, en la zona de Monte Mero y la construcción de viviendas de precio protegido, en cumplimiento del acuerdo para ejecutar la sentencia del edificio Fenosa. Se compromete también Ferreiro a la protección de los afectados por la construcción de este desarrollo urbanístico, que todavía no se han visto liberados de este lastre.