Búsqueda del voto en los barrios

La temática del cuarto día de campaña electoral fueron los barrios. Los candidatos los recorrieron o propusieron medidas específicas en algunos de ellos.

En el Agra do Orzán estuvo ayer el candidato a la reelección por Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, y también habló de este proyecto, presentado hace escasos días. "Será el Gobierno local de Marea el que abra el parque", exclamó el actual alcalde, que, dentro de este ámbito, prometió que el Observatorio Meteorológico será un equipamiento público. Fue la plaza de As Conchiñas la que acogió el mitin de la formación y será, anunció, remodelada, una vez más. La última reforma se acometió en el anterior mandato y fue inaugurada justo antes de las elecciones. Ferreiro propone ampliar la zona de juegos infantiles y habilitar zonas de sombra "para que el derecho a jugar no sea solo para los días en los que no llueve".

La más madrugadora fue la popular Beatriz Mato, que, desde su sede de la calle Arco, prometió un plan de ascensores y escaleras mecánicas para mejorar la movilidad y la accesibilidad. El proyecto enlaza con el puesto en marcha por el Gobierno local del PP en su mandato, cuando se construyeron el elevador de la calle Capitán Troncoso y Ramón Cabanillas y las escaleras de la plaza de San Agustín y Maestro Calvé. Mato cifra en diez las nuevas instalaciones mecánicas.

La aspirante a alcaldesa adelantó otras medidas genéricas, como que cada barrio tenga área de juegos infantiles, adaptados y biosaludables y cada distrito, un centro socio-cultural para mayores; un plan de recuperación de espacios públicos; y la creación de un ecobarrio en las zonas de Elviña y Barrio de las Flores, donde se realicen "actuaciones transversales" de ahorro energético y carácter sostenible. Mato destacó que el carril bici puesto en marcha por Marea "es una buena idea pero un proyecto deshilachado". Comentó que "en principio" no apuesta por la recuperación del carril bus.

La candidata socialista, Inés Rey, se reunía por la mañana con el decano del Colegio de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, acompañada del número cuatro de su lista, Juan Díaz Villoslada. Por la tarde, se centró en los mercados y su "revitalización". Según ella, suponen un "punto neurálgico" de cada barrio y, por eso, reprocha que los anteriores Gobiernos locales "no apostaran por estos referentes de actividad". Rey propone aplicar las nuevas tecnologías a estos comercios de proximidad a través de una web donde se pueda hacer compra online y por extender el servicio de entrega a domicilio a todas las plazas.

De los negocios, pero los que están ubicados en las calles, habló ayer el aspirante del BNG, Francisco Jorquera, que mostró su preocupación por la "degradación de los barrios" y garantizó un banco público de locales vacíos para que se instalen nuevos negocios: "Permitiría llenar las calles y hacerlas, además, más seguras". En un desayuno con la Asociación de la Prensa, dirigido por su presidenta Doda Vázquez, el nacionalista remarcó que las distintas zonas de la ciudad necesitan mejorar las conexiones de buses, sobre todo con los polígonos, la Universidad y los hospitales. También apuesta por la instalación de ascensores en edificios antiguos o recuperar zonas verdes, como el parque del Observatorio en el Agra del Orzán.