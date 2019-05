Tengo una pregunta para el candidato

Antonio Salvadores - Jubilado

¿Sustituirán los adoquines por pavimento firme?

Xulio Ferreiro: "Marea apostará, en cada lugar concreto, por aquelas solucións que sexan apropiadas tanto ao transporte público (tránsito de autobuses) como á accesibilidade universal"

Beatriz Mato: "Para mejorar la accesibilidad y dar más comodidad a los peatones, lo haremos donde sea posible, siempre teniendo en cuenta los criterios del Pepri y de Patrimonio"

Inés Rey: "El problema no reside en el material en sí, sino en la correcta ejecución. Sustituiremos los pavimentos adoquinados mal ejecutados allí donde sea necesario"

Francisco Jorquera: "Depende... desculpe a resposta tan á galega. Haberá que valorar cos técnicos a idoneidade de calquera cambio. E non estaría nada mal escoitar o que teñen que dicir as veciñas e veciños"

Mónica Martínez: "No todos los suelos de adoquines son iguales ni tampoco todos los pavimentos firmes. Apostaremos por aquella alternativa que favorezca mejor la movilidad de los peatones"

Pamela Garen - Administrativa

¿Incrementarán el transporte a Pocomaco?

Xulio Ferreiro: "Para Pocomaco, está previsto darlle acceso peonil dende O Birloque. A reforma do mapa de liñas de bus tamén servirá para mellorar a conectividade do polígono"

Beatriz Mato: "Fomentaremos la implantación de planes de movilidad en los polígonos y mejoraremos la red de autobuses urbanos con una línea circular e interior en los polígonos industriales"

Inés Rey: "Con el nuevo plan de movilidad se reformará el mapa de líneas de transporte público, con especial atención a los polígonos industriales"

Francisco Jorquera: "Si. É urxente. Novas liñas aos polígonos, tamén desde a comarca, son imprescindíbeis. As empresas dos polígonos tamén as demandan e melloraría as condicións dos traballadores"

Mónica Martínez: "Consideramos prioritario y necesario revisar el actual trazado de líneas del bus para adaptarlo a las necesidades actuales de nuestro municipio y área metropolitana"



Tamara Rodríguez - Oceanógrafa

¿Mejorarán los pavimentos de la Ciudad Vieja?



Xulio Ferreiro: "Está prevista, para os próximos meses, a reurbanización de rúas como Cortaduría, Damas e Rosario, que se suman á renovación do xardín de San Carlos e da praza da Fariña"

Beatriz Mato:"Elaboraremos una estrategia específica de reurbanización de calles con inclusión de servicios no existentes (fibra óptica, gas, etc.) y mejora de los existentes si fuese necesario"

Inés Rey: "Es necesario un plan de reurbanización para adaptar las calles a la nueva realidad peatonal, recuperando la calzada continua allí donde se eliminó y rehabilitando el pavimento catalogado"

Francisco Jorquera: "Incluímos propostas de rehabilitación e para implantar un sistema de control da mobilidade que organice as zonas de aparcadoiro para residentes, comerciantes e non residentes"

Mónica Martínez: " Mejoraremos la Ciudad Vieja con ayudas para la rehabilitación, reforma y adaptación de los edificios. Vamos a apostar por recuperar el atractivo de la Ciudad Vieja



ÓscarCristóbal - Médico

¿Pondrán'párkings' disuasorios en las afueras?



Xulio Ferreiro: "Cremos necesario traballar co resto da área metropolitana na implantación de infraestruturas ou a posible creación de estacionamentos disuarios en orixe"

Beatriz Mato: "Sí, pero, además, con la mejora en la eficiencia del transporte urbano. Debemos ampliar las líneas, horarios y frecuencias, con microbuses y buses lanzadera"

Inés Rey: "Trabajaremos con los ayuntamientos del area para proyectar aparcamientos disuasorios donde sea necesario conectados con el transporte urbano y metropolitano"

Francisco Jorquera: "Si. pero os aparcadoiros disuasorios son unha medida complementaria, deben estar conectados con buses lanzadeira e frecuencias altas para resultar eficaces"

Mónica Martínez: "Es una de las alternativas posibles. Sin embargo, debería venir acompañada de buenas conexiones y frecuencias de otros medios de movilidad como el bus urbano"