Tengo una pregunta para el candidato

Victoria Martínez - Ama de casa

¿Medidas de mejora para zonas infantiles?

Xulio Ferreiro: "Defendemos as áreas e a práctica do xogo infantil na rede de parques da cidade atendendo á súa renovación. Instalaremos cubertas nalgúns dos patios infantís"

Beatriz Mato: "Todos los barrios dispondrán de parques infantiles de 0 a 12 años con zona de juegos adaptada. Realizaremos un mantenimiento y una limpieza inmediata y continuada"

Inés Rey: "En el último gobierno socialista se renovaron 90 zonas infantiles y es necesario continuar renovando y ampliando. Incorporaremos en estas áreas donde sea posible áreas deportivas"

Francisco Jorquera: "Actuación específica urxente revisar a seguridade en todos; nas Conchiñas: reformalo desde cero; na Praza Elíptica, estudar a posibilidade dunha cuberta"

Mónica Martínez: "Es necesario adecentar los parques de la ciudad, destinados principalmente a personas de avanzada edad con monitores para las máquinas de gimnasia"

Daniel Castelli - Arquitecto

¿Qué políticas migratorias defenderán?



Xulio Ferreiro: "Poremos en marcha un Plan de Emprego para Migrantes. Atenderemos as súas necesidades de formación e inclusión, ademais dunha rede global de atención especializada"

Beatriz Mato: "Facilitaremos su integración con acciones formativas para que adquieran habilidades necesarias que mejoren su capacidad de empleabilidad o emprendimiento"

Inés Rey: "Impulsar actuaciones dirigidas a la integración del inmigrante e, mediante el fomento de la convivencia, el respeto a la diversidad y de las relaciones interculturales."

Francisco Jorquera:"Colaboraremos en serio coas entidades que traballan neste eido, ademais de reforzar o seu labor na acollida e na integración laboral"

Mónica Martínez: "Somos un partido que defiende la libertad e igualdad de todos. Nuestros jóvenes han tenido que marcharse a buscar oportunidades laborales y queremos revertir esa situación"



Eva María Díaz - Administrativa

¿Cómo apoyarán a las personas con discapacidad?



Xulio Ferreiro: "Poñeremos en marcha unha rede de actuacións encamiñadas a atender a diversidade e a accesibilidade. O servizo de canguraxe terá persoal especializado na atención á diversidade"

Beatriz Mato:"Elevar la reserva de empleo público para personas con discapacidad. Accesibilidad universal en espacios públicos e incrementar el número de taxis accesibles."

Inés Rey: "En el programa electoral recogemos medidas transversales que tienen como objetivo la mejora de las personas con discapacidad. Desde en materia de empleo a accesibilidad"

Francisco Jorquera: "Creando un espazo público accesíbel e reforzando as axudas aos colectivos que están chegando alí onde o Estado non chega"

Mónica Martínez: "Implementaremos medidas para conseguir un municipio plenamente accesible. Revisaremos aceras e instalaremos señales acústicas en los en los semáforos"



Mercedes Mañana - Trabajadora del Chuac

¿Cómo mejorarán el aparcamiento del Chuac?



Xulio Ferreiro: "A nova rede de bus mellorará a conectividade do Chuac. En canto aos accesos actuais, faremos o reordenamento de viais entre o Chuac e Eirís de Arriba "

Beatriz Mato:"Mejoraremos las líneas del bus desde todos los barrios. Revisaremos las tarifas de los 'parkings', con tarifas especiales para los aparcamientos de los hospitales."

Inés Rey: "En nuestra propuesta de hospital espejo, trabajaremos para que se incluyan mejoras tanto en los accesos como en el aparcamiento. Si se hace hospital espejo será sobre los aparcamientos"

Francisco Jorquera: "Crear xa novas liñas de transporte colectivo, con horarios e frecuencias adaptadas ás necesidades das usuarias e usuarios. Ampliar ese servizo a toda a comarca"

Mónica Martínez: "Es necesario llevar a cabo un cambio ambicioso en el plan de movilidad. Mejorar las conexiones del Chuac con el resto de barrios y ampliar líneas de buses y frecuencias"