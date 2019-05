El Agra do Orzán va a por el parque

Directivas de la asociación vecinal del Agra do Orzán, ayer junto al observatorio meteorológico.

Directivas de la asociación vecinal del Agra do Orzán, ayer junto al observatorio meteorológico. Miguel Miramontes/Roller Agencia

El Agra do Orzán quiere conquistar el Observatorio el próximo mandato. Los vecinos tienen claro que una de las principales necesidades del barrio es una zona de esparcimiento y el único lugar posible para ello es el entorno del edificio del Meteorológico.

"No queremos que se edifique porque está el barrio saturado, el próximo Gobierno tiene que buscar otras opciones, como indemnizaciones o permutas, porque el único lugar posible para un parque es donde estaban las Adoratrices, el Observatorio y el Campo da Burra", explica la presidenta de la asociación de vecinos del Agra do Orzán, María Gutiérrez. Los concejales que gobiernen después del 26 de mayo tendrán que "hablar con el Ministerio de Medio Ambiente porque no se dieron pasos, que sepamos, para que se cedan los terrenos de esta zona".

La idea la respalda la secretaria de la entidad, Marisol Mirás, e incide en que "es muy importate tener un lugar de esparcimiento para la infancia y también para los mayores". Para este sector poblacional, la presidenta vecinal propone que el antiguo edificio de Sanidade se convierta en un centro de día. "Lleva años vacío y es una pena que esté sin usar y podría destinarse a dar servicio a los mayores". La Xunta ha licitado, por 6,5 millones de euros, la rehabilitación del inmueble para la apertura de una oficina de empleo, sedes de entidades sociales y sanitarias sin ánimo de lucro, un salón de actos común y oficinas de la Administración autonómica.

El emblema de la asociación vecinal es el molino de A Gramela. "Queremos que nos lo devuelvan porque hay muy pocos que estén tan bien conservados y cuando se lo iban a llevar, los vecinos numeramos las piedras y se las llevaron para el parque de Santa Margarita y, después, a un almacén. Propusieron llevárselo para Novo Mesoiro, pero nosotros queremos que nos lo devuelvan y que lo monten en el parque del Observatorio, que es el único lugar en el que podría colocarse".

Al próximo Gobierno local le piden un nuevo reglamento de participación porque el actual se remonta a principios de siglo. "Debería establecer unos canales de comunicación para las asociaciones, con unos cambios que se podrían hablar con las diferentes fuerzas políticas", apunta.

Gutiérrez señala que el Agra do Orzán necesita que se incrementen las frecuencias de los buses y "si acaba la concesión, que haya nuevas líneas". Otro contrato que está en el punto de mira de la asociación es el del mercado de As Conchiñas. "Las praceras no tienen servicios y en verano llegan a los 40 grados, además de tener que pagar más por la renta. Preguntaremos por su situación" al próximo Gobierno local con la intención de que mejoren sus condiciones, apunta Gutiérrez.